Becher, Bücher und Bändersalat

Familie Baumann nennt Scheeßels größte Fanartikel-Sammlung ihr Eigen

+ © - Gucken darf man, kaufen nicht: Larissa und Ralf Baumann präsentieren eine Auslese der Merchandise-Artikel, die sie im Laufe der Jahre gesammelt haben. Foto: Warnecke © -

Scheeßel – Der Tisch, den Larissa Baumann auf der heimischen Terrasse so liebevoll hergerichtet hat, gleicht einem Stand auf dem Flohmarkt. Nur, dass diese „Ware“ unverkäuflich ist. „Hergeben würde ich das alles hier für kein Geld der Welt“, sagt die junge Frau aus Scheeßel. Was aber machen all die bunt bedruckten Becher, Shirts und Plakate, die Beutel, Bücher, Brillen, Tickets und die Armbändchen für sie so besonders? Die 26-Jährige braucht gar nicht lange um eine Antwort ringen: „Es sind ganz einfach wundervolle Erinnerungsstücke – und zwar an das beste Festival der Welt!“ Und während sie es sagt, muss Mutter Gerdi nur müde lächeln: „Das ist schon verrückt, was meine Tochter und mein Mann im Laufe der Jahre da an Merchandise-Artikeln mit nach Hause geschleppt haben.“ Nein, mit dem Festival habe sie noch nie wirklich etwas anfangen können, ihre Liebe gelte da schon eher einer Band wie Pur. Der Haussegen, versichert das Trio, hänge trotz unterschiedlicher Geschmäcker aber nicht schief. „Soweit käme das auch noch“, schmunzelt Gerdi Baumann, die das Festival im Gegensatz zum Rest der Familie nun aber überhaupt nicht vermissen würde.