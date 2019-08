Baustelle Bahnhofstunnel

Gemeinde Scheeßel lässt Unterführung sanieren / Sperrungen bleiben nicht aus

+ Die Infotafeln im Bahnhofsbereich weisen auf die anstehenden Einschränkungen hin. Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein Zug fährt ein. Die Reisenden steigen aus und durchqueren den Tunnel. Eigentlich, möchte man meinen, ist alles wie immer am Scheeßeler Bahnhof. Wären da nicht die neuen, für jeden gut sichtbaren vier Schilder mit dem Hinweis „Hier wird gebaut!“, vor denen manch ein Passant stehen bleibt. Eigentlich war es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es der Unterführung, die Bahnnutzern Zugang zu den Gleisen zwei und drei gewährt, an den Kragen geht: Die aktuell auf die Tunnelwand angebrachte Schutzschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll, hat sich im Laufe ihrer 15-jährigen Lebenszeit stark abgenutzt, der Beton darunter weist dadurch stellenweise schon grobe Schäden auf. „Darum soll das Ganze nun auch einmal komplett ausgebessert werden – und anderem gibt‘s künftig einen neuen sogenannten Anti-Graffiti-Anstrich“, sagt Gebäudewirtschafter Christian Seidler von der Scheeßeler Gemeindeverwaltung. Rund 32 000 Euro müsse die Kommune für die auf summa summarum vier Wochen angelegten Arbeiten in die Hand nehmen, liegt der Tunnel – im Gegensatz zu den Gleisen – doch auch in ihrer Zuständigkeit. Und natürlich, und darauf weisen bereits jetzt die gelb-grünen Infotafeln hin, wird die Sanierung für Pendler, Radfahrer und Fußgänger nicht ohne Einschränkungen einhergehen können.