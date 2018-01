Die Bandliste ist komplett

Heimatfestival: Auch Leto und Flickering Lights sind am 21. Mai dabei

+ „Flickering Lights“ sind beim Heimatfestival keine Unbekannten. Als „The Daily Story“ standen die Musiker schon mehrfach im Industriegebiet auf der Bühne. - Archivfoto: Heyne

Scheeßel - In schöner Regelmäßigkeit haben die emsigen Organisatoren des Heimatfestivals, das am 21. Mai im Scheeßeler Industriegebiet die hiesige Festivalsaison einläutet, in den vergangenen Wochen das Line-Up ausstaffiert. Nach Bands wie Le Fly, Jaya the Cat, Keele, The Palm Set, Brett, Alex Mofa Gang fallen nun die letzten Namen. Die eintägige Veranstaltung wird komplettiert durch Leto und Flickering Lights.