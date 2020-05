Bäder in Fintel und Scheeßel öffnen ihre Tore

Im Finteler Freibad wird die maximale Aufenthaltsdauer in dieser Saiso auf drei Stunden begrenzt. Foto: Go

Scheeßel/Fintel – Die Wasserratten aus Fintel und umzu können aufatmen: Nach langer Zwangspause öffnet das Freibad im Wiesengrund am Mittwoch, 3. Juni, um Punkt 6 Uhr mit dem Frühschwimmen seine Pforten für Besucher. Badleiterin Michaela Bosse und ihr Team wissen, dass diese Saison anders wird als alle bisherigen. „Wir haben die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Badewesen umgesetzt und einen Hygiene-Plan beim Gesundheitsamt eingereicht“, erklärt Bosse. Der Erfolg steige und falle mit dem Verhalten der Badegäste. Deswegen appelliert sie an die Vernunft der Freibadbesucher: „Abstand halten ist und bleibt nun einmal das Gebot der Stunde.“ Einsehbar sind die Corona-Auflagen für das Finteler Freibad sowie dessen Öffnungszeiten im Internet unter www.fintel.de.

Freuen dürfen sich auch die Schwimmer des Scheeßeler Beekebades, können sie doch ab Dienstag, 9. Juni, 6 Uhr, wieder im Becken ihre Bahnen ziehen. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag im gemeindlichen Verwaltungsausschuss abgenickt. Auch hier müssen sich die Gäste auf Einschränkungen zur Umsetzung der gesetzlichen Auflagen einstellen, lässt Stefan Behrens von der Gemeindeverwaltung wissen. Saisonkarten werde es seiner Auskunft nicht mehr geben, da den Inhabern der Zutritt zum Bad nicht garantiert werden könne. „Nicht, dass das Bad voll ist und die Dauerkartenbesitzer müssen vor der Tür bleiben“, so der Fachbereichsleiter. Dafür sollen die Eintrittspreise für Tageskarten reduziert werden. Weiterhin werden die Öffnungszeiten eingeschränkt, um das vorgeschriebene Desinfizieren zu ermöglichen; montags ist Ruhetag. Über die genauen Regelungen will die Gemeinde Scheeßel in der kommenden Woche informieren.