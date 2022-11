Landkreis Rotenburg: Flammeninferno zerstört Transporter bei Autohandel

Bei einem Brand im Landkreis Rotenburg wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zehn Transporter zerstört. © Joto

Zehn Transporter eines Autohandels in Hetzwege sind in der Nacht zu Samstag zerstört worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Hetzwege – Auf dem Gelände eines Autohandels in Hetzwege in der Gemeinde Scheeßel (Landkreis Rotenburg) sind in der Nacht von Freitag auf Samstag, 19. November 2022, zehn Fahrzeuge zerstört worden. Wie es heißt, soll es sich dabei um neuwertige Transporter gehandelt haben.

Nach ersten Feuerwehrangaben brannten beim Eintreffen der Rettungskräfte gegen 00:45 Uhr bereits mehrere Fahrzeuge, die auf einer Grünfläche an der Straße Schoolbrink in Hetzwege abgestellt waren. Insgesamt standen mehr als 20 Kleintransporter in zwei Reihen auf dem Gelände des Autohandels.

Das Feuer breitete sich schnell über die dicht beieinanderstehenden Wagen aus. Von mehreren Seiten löschten die freiwilligen Feuerwehrleute die brennenden Fahrzeuge. Insgesamt wurden acht Transporter durch den Brand zerstört, zwei weitere wurden durch die Hitze schwer beschädigt.

Bei Temperaturen von -5 Grad Celsius gefror das Löschwasser auf dem Boden. Die Polizei hat in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 300.000 Euro.

