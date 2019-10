Autobrand entpuppt sich als Fehlalarm

+ Vor Ort konnten die Einsatzkräfte kein Feuer am Auto feststellen. Foto: Feuerwehr

Veersebrück – Sirenengeheul schreckte den Kernort Scheeßel am Freitagabend gegen 20.15 Uhr auf: Die Feuerwehr rückte aus, weil ihr über die digitalen Meldeempfänger ein brennendes Auto gemeldet worden war. Nach Angaben von Pressesprecher Thomas Opitz wollte der Fahrer, der auf der Bundesstraße 75 in Höhe Veersebrück unterwegs war, plötzlich Brandgeruch in seinem Wagen wahrgenommen haben. Sofort stoppte dieser seine Fahrt und informierte die Leitstelle in Zeven über den Notruf 112. „Da an diesem Abend auch eine unserer Gruppen Übungsdienst hatte, konnten die Fahrzeuge schnell besetzt und somit die Einsatzstelle in kürzester Zeit erreicht werden“, teilt Opitz mit.