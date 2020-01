Auto brennt aus – vom Besitzer fehlt jede Spur

+ Das Auto brannte komplett aus. Foto: Feuerwehr

Hetzwege – In der Feldmark bei Hetzwege ist am Samstagabend ein Auto vollständig ausgebrannt. Wem das Fahrzeug gehört, ist nach Polizeiangaben bisher noch unbekannt – der Besitzer war vor Ort nicht zugegen. Erste Untersuchungen haben noch keine eindeutige Brandursache ergeben. Die Ermittlungen der Beamten gehen daher „in alle Richtungen, um das Geschehen aufzuklären“ und sollen auch den Eigentümer des Autos ausfindig machen. Das Feuer wurde von einem Jäger entdeckt und der Einsatzleitstelle gegen 19 Uhr über Notruf gemeldet. Daraufhin rückte die Feuerwehr Hetzwege aus, um das Auto, das etwa 1 000 Meter von der L 131 geparkt war, mit reichlich Wasser abzulöschen. Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können oder den Besitzer des Autos kennen, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04263 / 985950 bei der Polizei in Scheeßel zu melden. lw