Interview zum Jahreswechsel: Scheeßels Bürgermeisterin über das, was die Gemeinde 2023 erwartet

Von: Lars Warnecke

Ein großes Thema, was Politik und Verwaltung 2023 beschäftigen wird: der Um- und Ausbau der Grundschule Scheeßel. Erste Planungen sind schon im Herbst vorgestellt worden. © Warnecke

Scheeßel – Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Trotz aller Widrigkeiten hat sich vieles in Scheeßel voranbewegt. Und wie immer steht auch in der Zukunft noch einiges auf der Agenda. Im Interview mit unserer Zeitung schildert Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU), was der Gemeinde 2023 bevorsteht und mit welchen Themen sich die Kommunalpolitik konkret befassen wird.

Frau Jungemann, was hat Sie das erste volle Jahr, in dem Sie nun Bürgermeisterin sind, gelehrt?

Dass man seine eigenen Ziele und Vorstellungen über die Entwicklungen der Gemeinde nicht so schnell angehen kann, wie man zuvor gedacht hat. Der Job ist sehr vielfältig und es kommen täglich neue Aufgaben, Herausforderungen und unvorhersehbare Themen auf einen zu, auf die es zu reagieren gilt.

Wie würden Sie das Jahr beschreiben, das vor der Gemeinde Scheeßel liegt?

Da man nie genau weiß, was kommen wird – spannend! Die Pandemie ist für beendet erklärt, sodass wir uns hoffentlich hiermit nicht erneut beschäftigen müssen. Welche Auswirkungen der andauernde russische Angriff auf die Ukraine noch auf unsere tägliche Arbeit haben wird, ist nicht absehbar. Ansonsten hoffe ich, dass wir unsere Projekte, die wir uns für das kommende Jahr vorgenommen haben, umsetzen können.

Soll 2023 barrierefrei umgestaltet werden: der Busbahnhof an der Beekeschule. © -

Um welche Themen geht es 2023 denn im Besonderen?

Ich mag es gar nicht mehr sagen, aber ich hoffe ganz stark, dass wir endlich den Knotenpunkt Helvesieker Landstraße/Fuhrenkamp fertigstellen und abschließen, sodass wir beginnen können, die lang ersehnten Baugrundstücke zu verkaufen.

Was aus dem alten Jahr beschäftigen Verwaltung und Politik weiter?

Da sind natürlich die klassischen Geschäfte der laufenden Verwaltung, aber auch Projekte, die in den vergangenen Jahren begonnen wurden und nicht innerhalb eines Jahres abgearbeitet werden können, wie etwa Bauleitplanungen oder die Planungen und der Bau der Feuerwehrhäuser in Westerholz und Ostervesede. 2023 werden wir viel Arbeit in die Unterbringung geflüchteter Menschen investieren. Daneben gilt es, diese Menschen zu integrieren und bei Behördengängen zu unterstützen. Der Fachkräftemangel in den Kindertageseinrichtungen wird uns ebenfalls weiterhin beschäftigen.

Kommen wir zu den großen Investitionen. Wofür wird konkret Geld ausgegeben?

Konkret werden große Investitionen in den Erweiterungs- und Umbau für die Einrichtung einer Ganztagsbetreuung in der Grundschule, die barrierefreie Umgestaltung des Busbahnhofes an der Beekeschule und der schon angesprochene Neubau der Feuerwehrhäuser in Westerholz und Ostervesede getätigt. Weiterhin die Sanierungsarbeiten an der Kläranlage, das Schmutzwasserkanalsanierungskonzept sowie der Bau zweier Regenrückhaltebecken für die neuen Wohngebiete in Westervesede und Westerholz und die Umstellung des letzten Abschnittes der Straßenbeleuchtung werden erledigt.

Ulrike Jungemann © -

Auch 2023 wird es trotz Krise und Inflation in der Gemeinde keine Steuererhöhungen geben. Wie machen Sie das?

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren immer schon vorbildlich an einem ausgeglichenen Haushalt gearbeitet. Mit den veränderten Rahmenbedingungen durch die grundsätzlichen Preissteigerungen und erhöhten Energiekosten ist es nun unsere Aufgabe, sorgsam mit den Haushaltsmitteln umzugehen. Ich glaube, das ist der Politik und der Verwaltung auch ganz gut gelungen. In der jetzigen Zeit halte ich es nicht für richtig, den Bürgerinnen und Bürgern, die ebenfalls unter den erhöhten Preisen und gestiegenen Energiekosten leiden, mit einer Erhöhung der Steuern zusätzlich zu belasten.

Ehrenamt und Engagement der Bürger hier sind sehr intensiv und stark. Ist das überhaupt noch ausbaufähig oder verbesserungswürdig?

In der Gemeinde Scheeßel gibt es bemerkenswert viele Vereine, die sehr viel Zeit in ihr Ehrenamt investieren. In der Pandemie haben die Vereine und das grundsätzliche Ehrenamt sehr gelitten. Um weiterhin auf ein ehrenamtliches Engagement bauen zu dürfen, unterstützen wir die Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen oder andere Zusammenschlüsse mit einem finanziellen Zuschuss für bestimmte Zwecke.

Voraussichtlich im Mai werden am Knotenpunkt Helvesieker Landstraße/Fuhrenkamp die Bagger anrollen. © -

Wie schätzen Sie die gewerbliche Entwicklung im kommenden Jahr ein?

Trotz der aktuell schwierigen Situation sieht sie noch recht positiv aus. Es darf gerne so weitergehen, aber das wäre Kaffeesatzleserei, da ich nicht einschätzen kann, wie beispielsweise der Fachkräftemangel im Handwerk vor Ort oder die Verfügbarkeit von Materialien im kommenden Jahr aussehen werden.

Wenn Sie zum Jahresende einen Wunsch als Bürgermeisterin frei hätten, wie würde der lauten?

Es hört sich schon fast abgedroschen an, aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen friedlich, wertschätzend und respektvoll miteinander umgehen. Dann wäre das Leben doch gleich viel liebenswerter!