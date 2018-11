Ausstellung in der Friedhofskapelle: Trost in Bildern

Scheeßel - Wer am Wochenende den Totensonntag zum Anlass nahm, um auf dem Friedhof dem Grab eines Angehörigen einen Besuch abzustatten, der mochte kurz stutzen: Auf dem Weg vor der Friedhofskapelle lud ein farbenfrohes Bild mit Wasser, Bergen und einer Sonne aus Blattgold, eingerahmt von einem William-Blake-Zitat, zum Stehenbleiben ein. Das Werk machte neugierig auf die Ausstellung von Gisela Wichern.

In der Kapelle warteten 21 zumeist großformatige Gemälde der Sittensenerin darauf, von den Besuchern betrachtet und entdeckt zu werden. Wer mochte, konnte am Samstag mit der gelernten technischen Zeichnerin und ausgebildeten Seelsorgerin ins Gespräch kommen. Das Angebot der Kirchengemeinde, das an die Stelle die klassische Andacht in der Vergangenheit gerückt ist, wurde bereits am Samstag gut angenommen. „Nicht alle suchen den Diskurs – einige wollen einfach für sich sein und die Werke auf sich wirken lassen, und das ist völlig in Ordnung“, so Renate Trau von der Friedhofsverwaltung. Schließlich geht es bei der Ausstellung „Zeit und Ewigkeit“ auch darum, den individuellen Bedürfnissen derer zu entsprechen, die diesen Ort zum Gedenken an Verstorbene aufsuchen.

Die tiefe Symbolik der farb- und wirkungsintensiven Werke in ganz unterschiedlichen Materialien wie Öl, Tusche, Sand, Spachtelmasse oder collagiertem Papier erschloss sich nicht immer auf den ersten Blick. Ausgelegte Mappen mit Kurzbeschreibungen gaben Aufschluss über Titel und Inspiration. Neben einigen Ikonenbildern zog vor allem ein fünfteiliger Zyklus zur Offenbarung die Blicke auf sich. „Die wirken hier ganz anders als in der Kirche in Sittensen“, staunte eine Besucherin, die den Zyklus zuletzt in der freien evangelischen Gemeinde gesehen hatte. Das ging auch der Künstlerin selbst so: „Nicht nur die Bilder verändern Räume, sondern auch umgekehrt“, so die 60-Jährige. Besucherin Barbara Lewerenz sprach aus, was viele andere dachten, als sie befand: „Einfach toll, können die Bilder nicht immer hier hängen?“ Renate Trau von der Friedhofsverwaltung, die Tee, Kaffee und Gebäck ausschenkte, griff die Idee sofort auf: „Wir wollen versuchen, dass der Offenbarungszyklus hier noch eine Zeit lang Station machen darf.“

Auch am Sonntag wurde die Möglichkeit zum stillen Gedenken in der Friedhofskapelle in der Peterstraße ausgiebig genutzt.

Rubriklistenbild: © kom