Ausschuss für Tempo 30 im Mühlenkampsfeld

+ Gelegenheit macht Raser: Kerzengerade führt der Mühlenkamp an den Märkten vorbei. Foto: Warnecke

Scheeßel – Die Mitglieder des Kernortausschusses wollen beim Landkreis dafür plädieren, im Mühlenkampsfeld eine Tempo 30-Zone einzurichten. Damit folgten die Politiker in ihrer Sitzung am Mittwochabend einem Antrag der Anwohnerschaft. Die hatte ihr Anliegen auch mit einer Unterschriftenliste untermauert. Von der Verkehrsberuhigung betroffen wären demnach die Straßen Mühlenkamp, Schlehenweg, Ginsterweg, Fliederstraße, Rosenstraße, Nelkenstraße und Wilhelm-Cord-Müller-Straße. „Es ist fast die einzige Wohngebietzone in Scheeßel, wo noch kein Tempo 30 gilt“, erklärte Pedro Müller vom gemeindlichen Fachbereich Bau und Planung. „An uns ist die Bitte herangetragen worden, weil dort in der 50er-Zone nicht nur oft mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren werde, sondern auch der Lkw-Verkehr zugenommen habe.“ Entsprechend hätten die Bürger ebenso gefordert, den Bereich auf 7,5 Tonnen zu beschränken.