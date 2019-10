Ausgezeichneter Partner der Feuerwehr

Entsorgungsfirma Behrens & Behrens erhält Förderplakette des Landesverbands

+ Bei der Feierstunde in Hannover: Frank Thies (Gemeinde Scheeßel, v.l.), Jürgen Runge (Abschnittsleiter Rotenburg), Gemeindebrandmeister Dieter Apel, Bernd Sauerland, (Betriebsleiter bei Behrens & Behrens), Stephan Manke (Staatssekretär im Niedersächsischen Innenministerium), Karl-Heinz Banse (Präsident des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen) sowie Regierungsbrandmeister Uwe Quante. Foto: Feuerwehr

Scheeßel – Schon seit vielen Jahren steht die im Beeke-Ort ansässige Entsorgungsfirma Behrens & Behrens der Gemeindefeuerwehr Scheeßel mit Rat und Tat zur Seite – sei es bei Umweltfragen im Rahmen von Einsätzen, mit Gerätschaften, um Glutnester auseinanderzuziehen oder bei Unwetterlagen umgestürzte Bäume von der Straße zu beseitigen. Auch wird das Betriebsgelände an der Fabrikstraße kostenlos für Übungszwecke zur Verfügung gestellt. Besonders wichtig ist aber – und da macht das Unternehmen keine Ausnahme – das unkomplizierte Freistellen von Mitarbeitern bei Einsätzen, da in einer reinweg ehrenamtlichen Feuerwehr nur so ein leistungsfähiger Brandschutz- und Hilfeleistungsdienst rund um die Uhr sichergestellt werden kann. Und: Behrens & Behrens unterstützt auch den Förderverein der Jugendfeuerwehren bei dessen Aktivitäten, setzt sich so intensiv für die Nachwuchsarbeit ein.