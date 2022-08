Aus Kreuzung wird Kreisel: Umgestaltung des Knotenpunktes Fuhrenkamp in Scheeßel beginnt im Oktober

Von: Lars Warnecke

Eine runde Sache: Bürgermeisterin Ulrike Jungemann sowie ihre Mitarbeiter Tim von Elling (l.) und Uwe Gundlach halten die Planskizze für den Kreisverkehrsplatz in die Kamera. © Warnecke

Endlich: Nach jahrelanger Vorgeschichte wird der Knotenpunkt Fuhrenkamp baulich entschärft. An die Stelle der Kreuzung tritt ein Kreisverkehrsplatz. Im Oktober ist Baubeginn.

Scheeßel – Ortstermin am Fuhrenkamp. Ulrike Jungemann, Scheeßels CDU-Bürgermeisterin, steht mit ihren beiden Kollegen, Uwe Gundlach und Tim von Elling vom Fachbereich Bau und Planung, am Kreuzungsbereich der Helvesieker Landstraße und stecken die Köpfe zusammen. In den Händen: eine Planskizze. Die lässt schon von Weitem erkennen. Das Eckige weicht dem Runden, aus der Kreuzung wird ein Kreisel. So soll es hier also mal aussehen.

Wann es denn endlich mit der Umgestaltung losgeht, will ein vorbeigehender Passant wissen. „Bald“, entgegnet die Rathauschefin. Konkret heißt das: im Oktober. Dann soll die ausführende Firma Boes Bau aus Zeven anrücken, um den Verkehrsknotenpunkt letztendlich zu entschärfen. „Eigentlich sollte es damit schon im Juli losgehen“, sagt Tim von Elling. Nur hätten sowohl der Fachkräftemangel als auch Coronafälle im beauftragten Planungsbüro dem ursprünglich anvisierten Baustart noch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Man muss aber ehrlich sagen: Auf den Tag sollte es jetzt auch nicht mehr ankommen, nachdem das Projekt Fuhrenkamp-Kreuzung Politik, Verwaltung und die Öffentlichkeit seit einer gefühlten Ewigkeit schon beschäftigt. Erst sollte es ein Kreisel werden, dann musste die Idee (nach Einwänden der Landesstraßenbehörde) wieder verworfen werden. Zuletzt waren für die Kreuzung Abbiegespuren im Gespräch, von der Scheeßeler Politik sogar schon per Beschluss auf den Weg gebracht worden – gegen solche Spuren begehrte eine Bürgerinitiative jedoch auf. Zu viele große Straßenbäume würden der Maßnahme zum Opfer fallen, hieß es damals.

Und nun doch wieder der Kreisel nebst einer Bedarfsampel für Fußgänger und Radfahrer, nachdem ein Beispiel aus Schleswig-Holstein bekannt wurde, wo eine solche Lösung durchaus schon Anwendung gefunden habe. „Daraufhin haben wir den Hinweis nochmal geprüft und ihn mit der Landesbehörde durchgesprochen“, berichtet Jungemann.

Sie spricht von einem „guten Kompromiss“, der jetzt gefunden worden sei – auch mit Blick darauf, dass im Februar weniger Eichen – genau 20 an der Zahl – im Einmündungsbereich zum Fuhrenkamp hätten gefällt werden müssen. Und die Bürgermeisterin ist der Meinung: „Letztendlich hatten die Fällungen optisch gar nicht so die Auswirkungen, die alle vorher vermuteten. Es ist gut geworden.“

Ohne Umleitungen geht`s nicht

Im März gingen die Planungen im Rathaus wie im Büro IGN weiter: Es musste erneut ausgeschrieben und ein Leistungsverzeichnis erstellt werden, man musste sich mit dem Ver- und Entsorger abstimmen wie mit der Landesbehörde, wo während der wohl bis Ende des Jahres dauernden Bauphase, die unter einer Vollsperrung erfolgt, Umleitungswege eingerichtet werden. „Darüber wollen wir die Öffentlichkeit, vor allem die Anwohner, frühzeitig informieren, damit sie sich auch darauf einrichten können“, kündigt Jungemann an.

Was bereits feststeht: Um aus den beziehungsweise in die Siedlungen am Fuhrenkamp zu gelangen, können Betroffene zwei Wege wählen: einmal von der B 75 aus über Varel oder aber von der L 130 über den Weidenröschenweg. Für letztere Umleitung, erklärt Fachbereichsleiter Uwe Gundlach, soll an der Landesstraße noch extra ein kleiner Durchlass mitsamt einer provisorischen Straße geschaffen werden. Während der ausschließlich für Autofahrer gedacht sei, bekämen Fußgänger und Radfahrer schon früher einen eigenen Durchgang eingerichtet, damit die nicht erst einen großen Bogen über den Weidenröschenweg nehmen müssten – um etwa zum Kindergarten zu gelangen oder zu den Schulen.

Lärmschutzwand kommt im Frühjahr

Noch befindet sich der konkrete Bauablaufplan, mit dem auch parallel die Umleitung beantragt wird, bei der beauftragten Firma in der Erarbeitung. „Der kommt dann in den nächsten 14 Tagen – es geht also auf jeden Fall weiter“, berichtet Gundlach, der schon einen Ausblick auf das kommende Frühjahr gibt. Denn dann, sagt er, sollen auch endgültig der Fuhrenkamp bis zur Einmündung der Straße Vor der Eulenkammer ausgebaut sowie die für das noch unbebaute Wohngebiet „HelLa“ die Lärmschutzwand entlang der Landesstraße – parallel zum Weidenröschenweg – errichtet werden. „Erst wenn die steht, können wir im Baugebiet, das schon längst erschlossen ist, auch endlich die Grundstücke veräußern“, sagt die Bürgermeisterin.

An den ursprünglich im Scheeßeler Haushaltsplan veranschlagten Kosten in Höhe von 1,2 Millionen (für den Kreiselbau und die Lärmschutzwand) wird die Gemeinde derweil nicht festhalten können – und das aus bekannten Gründen. „Bei den gesteigerten Energie- oder auch Materialbeschaffungskosten müssen auch wir nun einen höheren Preis einkalkulieren“, so Jungemann. „Da lassen uns die äußeren Gegebenheiten leider keine andere Wahl.“