Aus der Randlage heraus: Lauenbrücker Gemeinderat plant Verlegung des Mahnmals an andere Stelle

Von: Lars Warnecke

Teilen

Seit den 1970er-Jahren befindet sich das Mahnmal für die Toten der beiden Weltkriege zwischen Grundschulgelände und Kirche. Von dort soll es verlegt werden. © Warnecke

Es ist ein sensibles Thema, darüber ist sich die Politik in Lauenbrück durchaus bewusst. Dennoch: Das örtliche Mahnmal zum Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege soll verlegt werden.

Lauenbrück – So viel ist gewiss: Am diesjährigen Volkstrauertag, am 13. November, wird die Kranzniederlegung in Lauenbrück noch an gewohnter Stelle stattfinden – auf dem gemeindeeigenen Grundstück zwischen Grundschule und Kirche. Doch die Tage für das Mahnmal für die Toten der beiden Weltkriege sind gezählt. Warum? Der Gemeinderat möchte das steinerne Kreuz mitsamt seiner sieben im Boden eingelassenen Gedenkplatten gerne an einen anderen Standort verlegt wissen.

Das war Konsens in der jüngsten Sitzung. Es wäre bereits die zweite Umsiedlung, nachdem das ursprünglich im Einmündungsbereich der Berliner Straße in die Bahnhofstraße, vor der heutigen Fahrschule stehende Denkmal in den 1970er-Jahren schon einmal den Standort wechseln musste. „Damals ist die Berliner Straße zur Kreisstraße erklärt worden“, blickte Bürgermeister Jochen Intelmann (SPD) zurück. „Da die Fahrbahn dadurch zwei Meter breiter gemacht werden musste, gab es nicht mehr genügend Platz.“ Per Ratsbeschluss sei das Monument so an seinen jetzigen Standort verfrachtet worden.

Nur sind aus der Politik inzwischen Stimmen laut geworden, es auf den Friedhof zu verlegen. Einer, der das angeregt hat, ist Ratsherr Klaus Intelmann (SPD): „Wir haben dort riesige freie Flächen, auf denen sich das anbieten würde“, erklärte er. „Und sollten wir als Gemeinde die alte Grundschule tatsächlich zur Nachnutzung bekommen, dann werden uns Parkflächen fehlen.“ Die könnten eben dort eingerichtet werden, wo jetzt noch das Kreuz steht. Ohnehin, befand Intelmann, mache der bisherige Standort auch optisch wirklich nicht viel her. „Die Platten verschwinden dort in den Büschen – man fährt daran vorbei, und dann ist gut.“ Nein, auf dem Friedhof könne man das Ganze doch viel besser gestalten.

Ganz so euphorisch äußerte sich Horst Milbrodt (CDU) zu dieser Standort-Option nicht. In seinen Augen sei eine Verlegung generell ein sensibles Thema: „Denn wir dürfen nicht vergessen: Das sind alles Ur-Lauenbrücker, denen man dort gedenkt – wir sollten da sehr behutsam sein, wenn denn wirklich die Notwendigkeit besteht.“ Er jedenfalls halte den Friedhof nicht für einen angemessenen Platz – und brachte eine zweite Alternative ins Spiel: Die konzentriert sich auf einen Buchenhain rechts neben der Auffahrt zum Wohnhaus von Pastor Lars Rüter. Eben der habe ihm im Gespräch auch schon mitgeteilt, er könne sich eine Verlegung dorthin – es wären nur 50 Meter weiter – durchaus gut vorstellen. „Ich finde diese Idee gar nicht so schlecht“, so Milbrodt. „Die Fläche liegt direkt vorne an der Straße, ist ganz offen zu sehen und wir hätten eine Trennung zwischen Mahnmal und Friedhof. Das fände ich angemessen.“

Eine Option für den neuen Standort: eine Grünfläche auf dem Lauenbrücker Friedhof. © -

Als Befürworter für den Friedhof outete sich der Bürgermeister: „Wenn man ihn betritt und hinten links die Eichen sieht, wo eine neue große Grünfläche ist, dort wäre das Denkmal total präsent.“ Jedenfalls gegenüber jetzt: „Ich vermute, die wenigsten wissen, dass dort sieben Platten mit den Namen der Gefallenen liegen – auf dem Friedhof wären die zwischen den Bäumen nicht zu übersehen.“ Dem konnte Klaus Miesner (CDU) nur beipflichten: „Man schaut dort eher hin, die Anlage wird öfter frequentiert als der jetzige Standort.“

Beide Vorschläge würde sie indes charmant finden, brachte sich Monika Freitag (Grüne) in die Diskussion ein. „Wir haben auf dem Friedhof inzwischen viel Platz – es gibt ja auch viele Friedhöfe, wo genau diese Denkmäler schon integriert sind und einen wirklich ehrenvollen Platz haben“, verdeutlichte die Ratsfrau. „Bei der Kirche wäre das Ganze natürlich auch präsent – aber ich bin eigentlich erstaunt darüber, wie wenig die Neuanlage davor von der Öffentlichkeit genutzt wird.“ Damit spielte die Lauenbrückerin auf den von der Kirchengemeinde geschaffenen essbaren Waldgarten an. Sie frage sich, ob das Mahnmal unter den Buchen aufgrund der aus ihrer Sicht geringen Frequentierung dann nicht wieder unsichtbar wäre.

Dass man sich beim Standort noch gar nicht festlegen bräuchte, warf Wolfgang Rosenbrock (SPD) ein. Und auch Jochen Intelmann erklärte: „Wir können uns den Platz noch in Ruhe aussuchen und in der nächsten Ratssitzung dann festlegen, wohin damit.“ Zwischenzeitlich, kündigte er an, wolle er auch nochmal ein formloses Schreiben an den Landkreis richten und darin anfragen, ob es womöglich Erfordernisse für die Genehmigung einer Denkmal-Verlegung geben könnte.