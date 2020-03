Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Eröffnung der Scheeßeler Blaudruck-Dauerausstellung fällt Corona-bedingt aus

+ Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – ensprechend menschenleer blieb am Montag die fix und fertige Blaudruck-Dauerausstellung im Weberhaus. Die Presse durfte trotzdem schon mal reinschnuppern. Fotos: Warnecke

Scheeßel – Es sind schon besondere Zeiten: Das Coronavirus hat die Gesellschaft immer fester im Griff, die Angst vor der infektiösen Krankheit wächst. Und so fand auch beim Heimatverein Scheeßel jetzt notgedrungen ein Umdenken statt. Eigentlich sollte am Montag auf dem Meyerhof die Blaudruck-Dauerausstellung eröffnen – im großen Stil, mit rund 120 geladenen Gästen. Doch die Verantwortlichen vom geschäftsführenden Vereinsvorstand hatten die Zeichen der Zeit erkannt und sich – auch nach Rücksprache mit der Gemeinde – dazu entschieden, die Vernissage ersatzlos abzusagen. „Schweren Herzens“, wie Uwe Wahlers, der Vorsitzende, erklärte. Von Feierlaune war am Morgen, beim kurzfristig anberaumten Pressegespräch im Kunstgewerbehaus, jedenfalls nicht viel zu spüren (bis auf einen Blumengruß von Wahlers an Blaudruckabteilungsleiterin Annerose Rathjen anlässlich deren 60. Geburtstages). Von Resignation allerdings auch nicht. „Wir nehmen es so hin, wie es ist und werden unsere Ausstellung, sobald die Lage es wieder zulässt, natürlich für die Öffentlichkeit zugänglich machen“, kündigte der Vorsitzende vor den rund 20 Versammelten an.