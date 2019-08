Aufgehübscht und freigegeben

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Der Ort Lauenbrück kann sich wahrlich sehen lassen: Idyllisch am Rande der Heide gelegen, mit den Flüssen Fintau und Wümme, Teichen, Seen, ausgedehnten Wäldern und Mooren, gepflegten Häusern und Gärten, freien Baugrundstücken – und nunmehr auch mit fünf attraktiven Spielplätzen als Treffpunkte für Groß und Klein. In nur einem Dreivierteljahr wurde die Sanierung sämtlicher öffentlicher Spielplätze der Gemeinde von der Planung bis zur Fertigstellung verwirklicht.

Sie befinden sich an der Lindenstraße, am Eichhörnchenweg, an der Zanderstraße, an der Habichtallee und an der Bahnhofstraße. Alle Plätze liegen innerhalb von Wohngebieten, wo sie von den Kindern der Anwohner schnell und einfach erreicht werden können. Sandkisten, aufregende Spiel- und Klettergeräte und auch die vielen Spielgefährten auf der Rutsche, an der Wippe oder auf der Schaukel haben für Kinder ihren ganz besonderen Reiz. Auch für die sie begleitenden Erwachsenen können die Anlagen als Treffpunkt und zum Klönschnack durchaus von großem Stellenwert sein.

Angeschoben und umgesetzt wurde das Spielplatz-Projekt durch den Lauenbrücker Sozialausschuss mit dessen Vorsitzendem Arne Homfeldt (CDU) und Ratsfrau Anja Oppermann (SPD) sowie verwaltungstechnisch begleitet von Meik Drews, dem Leiter des Gemeindebüros. Gemeinsam mit ihnen konnte sich unsere Zeitung jetzt bei einer Begehung vom Zustand der fünf Spielplätze überzeugen. „Wichtig war uns die Einbeziehung der Anlieger und Eltern“, so Homfeldt. „Bei unserer Umfrage im November 2018 erhielten wir viele nützliche Vorschläge wie beispielsweise den Wunsch nach Beschattung und Sitzgruppen mit Tischen.“ Und Anja Oppermann ergänzt: „Vieles konnten wir umsetzen, und wir freuen uns, wie gut die renovierten und natürlich auch die neuen Spielmöglichkeiten angenommen werden und welchen Spaß die Kinder haben. Auch die Eltern profitieren ebenfalls eindeutig, denn am Gemeinschaftstisch ergibt sich die Kommunikation automatisch.“

Die Resonanz sei einhellig positiv. „Besonders freut es uns, dass wir die veranschlagte Summe von 25 000 Euro unterschreiten konnten“, sagen die drei, denn für den Posten der Spielgeräte plus Sonnensegel seien 20 000 Euro und für den Maler 2 000 Euro benötigt worden.

„Es ist schon eine Herausforderung gewesen, die Maßnahme so günstig wie möglich, doch qualitativ hochwertig zu verwirklichen“, berichtet IT-Expertin Oppermann. „Durch gründliches Recherchieren bei der Angebotseinholung und unsere Powerpoint-Präsentation konnten wir den Rat ohne Probleme überzeugen.“ Die Überwachung und Durchführung der Sanierung habe dann in den bewährten Händen von Meik Drews gelegen, berichten Homfeldt und Oppermann.

„Die Zusammenarbeit mit den Firmen Otto Schröder aus Schneverdingen und Dietmar Röhrs aus Fintel lief einwandfrei und im Zeitplan“, bestätigt Drews. Je nach Zustand der einzelnen Plätze habe man die Ausstattung renoviert oder ergänzt: Spielhäuser wurden aufgestellt, ein Rodelberg angelegt, Gemeinschaftstische und Sitzgelegenheiten ergänzt, Spielgeräte neu gestrichen oder ersetzt und neue Sandkisten aus Robinienholz mit ungewöhnlichen Formen angeschafft.

In all die Freude über die Sanierung mischt sich allerdings ein kleiner Wermutstropfen: Das neu aufgestellte Sonnensegel auf dem Kinderspielplatz am Habichtsweg wurde bereits am zweiten Ferientag von Unbekannten durch Brandlöcher stark beschädigt. „Wir haben durch die Gemeinde Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet“, erklärt Homfeldt. „Das ist besonders schade, weil man uns in der Planungsphase vor Beschädigungen gewarnt hatte, wir aber dem Wunsch der Eltern unbedingt nachkommen wollten.“