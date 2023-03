Auf Stolz folgt die Ernüchterung: Zeitzeugen erinnern sich an Filmdreh in Westervesede

Von: Lars Warnecke

Eine große Filmkarriere blieb ihnen nicht vergönnt: Günter Indorf (v.l.), Klaus Dittmer und Klaus Wahlers wirkten im Radio-Bremen-Fernsehspiel „Das Fräulein“ als Statisten mit. © lw

Nicht nur die Stars sind wichtig, auch das Drumherum: Deshalb sind Filmemacher für ihre Dreharbeiten immer auf der Suche nach interessanten Orten. So wie vor 57 Jahren in Westervesede.

Westervesede – Sommer 1966, große Ferien. Vier Tage lang herrscht im kleinen Westervesede lebhafter Trubel – ausgerechnet in und an der Dorfschule, dem heutigen DGH. Da sieht man Schülergruppen aus der Tür freudestrahlend auf den Pausenhof rennen, andere hocken mehr oder weniger brav im Unterricht – und das vor laufenden Kameras. Denn was nach Nachsitzen in der schulfreien Zeit aussieht, sind in Wirklichkeit Dreharbeiten.

Ein Filmteam von Radio Bremen hat sich im Dorf niedergelassen. Mit dabei: die damals schon namhaften Schauspieler Antje Hagen und Heinz Schimmelpfennig. Erstere mimt „Das Fräulein“ – so der Titel des Fernsehspiels – Letzterer spielt den Lehrer. Nur ein halbes Jahr später, im Januar ‘67, gelangt der Schwarz-Weiß-Streifen in der ARD auch schon zur Ausstrahlung. Die Lobeshymnen auf den Film – sie halten sich in Grenzen. In Westervesede erst recht.

Auch Klaus Dittmer, Günter Indorf und Klaus Wahlers hocken damals vor dem Bildschirm. Heute sind die drei alle Rentner, damals waren sie in ihrem Heimatort Schüler im Jugendalter, besuchten die sechste beziehungsweise achte Klasse. Und wie ihre Mitschüler sind auch sie im „Fräulein“ zu sehen – nicht in bedeutenden Rollen, das nicht. Aber immerhin: als Statisten. Und einige wenige ortsansässige Kinder hatten sogar kleinere Sprechrollen.

57 Jahre später sitzt das Trio zusammen und schwelgt in Erinnerungen. Die Schule, die für den Dreh als Kulisse herhielt, ist längst ausgezogen. Warum sie die Filmschaffenden, die insgesamt acht Wochen zwischen Bremen, Hamburg, Hannover unterwegs waren, seinerzeit ausgewählt haben? Dittmer glaubt, die Antwort zu kennen: „Weil es sich um ein Einzelgebäude handelte und vom Stil her einer Schule auf dem Dorf recht gut gleichkam.“

Unter dem Einsatz von Scheinwerfern und Spiegeln wird das Schulgebäude ins richtige Licht gerückt. © -

Aussehen ist eben doch alles – zumindest im Film, in dem gerne mal Klischees bedient werden, jedenfalls zu jener Zeit. Und das auf Kosten der Landbevölkerung. Entsprechend unzufrieden waren die Westerveseder mit dem Ergebnis, das so rein gar nichts mit dem echten Dorfleben zu tun hatte. „Die Leute haben sich nachher doch ganz schön veräppelt gefühlt, wie hinterwäldlerisch sie gegenüber den Stadtmenschen dargestellt wurden“, erinnert sich der 67-Jährige. Niemand im Ort habe sich jedenfalls mit den dargestellten Figuren auch nur ansatzweise identifizieren können. „Als ich ihn gesehen habe, dachte ich nur: Was für ein blödsinniger Film!“

Worum es in der fragwürdigen und vielleicht daher auch zurecht nur insgesamt viermal ausgestrahlten Produktion geht? Die junge Lehrerin Inge Meinert (Hagen) tritt ihre erste Stellung in einem kleinen Dorf an. Als „Stadtfräulein“ hat sie es schwer, Neuerungen in den Schulalltag zu bringen. Vor allem der „Altlehrer“ Arnold Hofmann (Schimmelpfennig) macht ihr das Leben schwer. Aber auch die restliche Dorfbevölkerung sieht die neue Lehrerin eher skeptisch. Auch die Avancen des jungen Postbeamten Erich Diepholz sind nicht gern gesehen ...

Früher Dorfschule, heute Dorfgemeinschaftshaus – am äußeren Erscheinungsbild hat sich nicht viel geändert. © -

Preisverdächtig war eine solch seichte Filmhandlung sicher schon damals nicht. „Und wäre es ein Meisterwerk geworden, hätten wir sicher noch mehr Gage rausboxen können“, bemerkt Klaus Wahlers (68) augenzwinkernd. Aber auch so sei die Bezahlung schon gut gewesen: Zehn D-Mark bekam jeder Schüler pro Drehtag auf die Hand – dazu eine warme Mahlzeit. „Am vierten Tag brauchten die Filmleute uns nicht mehr richtig, wollten daher auch nicht mit der letzten Gage herausrücken – daraufhin haben wir alle protestiert und sind nicht mehr aufgetreten.“ Das nennt man wohl konsequent. Wofür die Herren das Geld später ausgegeben haben? „Sagen wir es mal so: Unser Kaufmann Bischoff im Dorf hat schon kräftig profitiert.“

Am Set fast immer zugegen: Lehrer Cordts, der Vater des SPD-Urgesteins und früheren Kreistagsabgeordneten Lothar Cordts. Der hatte in Sachen Drehgenehmigung genauso ein Wörtchen mitzureden wie die Schulbehörde. Und die Ortschaft, der die Liegenschaft damals gehörte. Günter Indorf (70) weiß noch, wie sein damaliger Pauker den Dreh zeitweise ganz schön durcheinanderwirbelte: „Einmal hat er ständig von der Seite mit Blitz fotografiert – weil auf dem Schulhof aber die ganzen Scheinwerfer und Spiegel herumstanden, waren die Lichttechniker davon natürlich nicht sehr begeistert.“ So sei die Szene auch nicht gleich im Kasten gewesen. Wiederholt, erinnert Indorf sich, hätten ohnehin zahlreiche Aufnahmen werden müssen – beim Hinauslaufen auf den Pausenhof etwa, hier sogar rund 40 Mal.

Schauspielerin Antje Hagen wartet auf ihren nächsten Einsatz vor der Kamera. © -

Zwei Klassen, aufgeteilt in jüngere und ältere Schüler, werden in dem Fernsehspiel gezeigt – und damit weniger, als es an der echten Dorfschule gab. Getrickst wurde auch bei der Lehrerwohnung. Die schloss sich im echten Leben direkt an die Schule an, war in das Gebäude integriert. In „Das Fräulein“ musste ein gegenüberliegendes Einfamilienhaus als Domizil von „Altlehrer“ Hofmann herhalten – innen wie außen. Deren echte Bewohner, vermuten die drei, hätten dadurch, dass sie ihr Haus dem Filmteam zur Verfügung stellten, wohl auch den größten Reibach gemacht. „Dort fanden ja die meisten Dreharbeiten statt“, erinnert Dittmer sich.

Was die Westerveseder im Nachhinein dann doch überrascht habe: Wie wenig im filmischen Gesamtkontext am Ende von den gedrehten Szenen überhaupt noch übrig geblieben ist. „Eine, in der wir von der Junglehrerin unter einer Brücke beim Rauchen ertappt werden, ist zum Beispiel komplett der Schere zum Opfer gefallen“, sagt Günter Indorf sichtlich amüsiert. Und Klaus Dittmer behauptet gar, dass er in dem fertigen Streifen überhaupt nicht mehr zu sehen sei.

An vier Tagen wird im Dorf gedreht. © -

Dennoch: Für alle sei es damals ein großartiges Erlebnis gewesen – trotz der anschließenden Ernüchterung und trotz der allgemeinen Nervosität während des Drehs. „Wir waren ja auch alle angespannt, dass man hoffentlich alles richtig macht“, meint Klaus Wahlers, der damals als Kleinster im Bunde ganz vorne im Klassenzimmer sitzen durfte. Was die Kamera dabei nicht eingefangen hat: seine dreckigen Fingernägel. „Als ich die sah, waren meine Hände aber ruckzuck unterm Tisch!“ So schnell, dass das Drehteam es gar nicht mitbekommen habe. „Dieser Augenblick geht mir selbst heute noch durch den Kopf.“ Man kann ihn irgendwie verstehen.