Schluss nach 53 Jahren: Kegel-Sport-Club Scheeßel löst sich endgültig auf

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Gekegelt wird mit dem Körper und dem Kopf – der genaue Einschlagwinkel und die Geschwindigkeit der Kugel entscheiden am Ende über den Erfolg. © Tausendfreund

Der letzte Ball rollt ins Aus. Mangelnder Nachwuchs, Überalterung, beides führt zur Auflösung des alteingesessenen Sportvereins.

Scheeßel – Die noch verbleibenden Mitglieder des „Kegel-Sport-Club Scheeßel und Umgebung von 1969“, kurz KSC Scheeßel, machen das Licht aus. Am Ende der Saison wird der Verein Geschichte sein. Für die Beteiligten ist der Schritt kein einfacher: Alle hängen an ihrem Verein. Doch es fehlt an Nachwuchs und die Aufgabe des Vereins ist in der Konsequenz ein notwendiger Schritt.

Dabei war Kegelsport vor 40 Jahren richtig gut angesehen. Uwe Löll, seit 1979 Mitglied im Verein und seit 40 Jahren dort als Schriftführer aktiv, weiß das genau. Er hat die guten Zeiten schwarz auf weiß vorliegen: Zahlreiche Zeitungsberichte bezeugen, wie prominent sein Sport einst war. Natürlich erinnert er sich an zahlreiche Details, die er miterlebt hat.

Zeitweise bis zu fünf Teams

In den Siebzigerjahren bestand der Verein aus vier Herren und einer Damenmannschaft. In guten Zeiten waren hier 34 Mitglieder organisiert – doch inzwischen kämpft die Präzisionssportart ums Überleben, nicht nur in Scheeßel. Auch in den benachbarten Orten macht sich der Trend, sich vom Kegelsport zu verabschieden, bemerkbar. „Zeven hatte vier oder fünf Mannschaften, aber die haben auch dichtgemacht“, berichtet der Sportler.

Vereine und Kegelbahnen schließen immer wieder, der Betrieb lohne sich für die Betreiber nicht. „Eine ordentliche Bahn muss gepflegt werden, das kostet auch Geld.“ Hinzu komme, dass die sportlich orientierten Kegler eben ihrem Sport nachgehen und nicht vordergründig zum Trinken zusammen kommen – für den Betreiber einer Kegelbahn lohnt sich das Geschäft nicht. „In Sottrum hat man aus der Kegelbahn eine Bowlingbahn gemacht“, so Löll. In Fintel, Helvesiek und Stemmen gibt es noch spielende Mannschaften, aber das sind in der Regel keine eigenständigen Vereine.

Abmeldungen, aber keine Anmeldungen

„Wir haben einfach kein Nachwuchs, bei den Kreissitzungen bearbeiten wir viele Abmeldungen.“ Löll ist anzuhören, dass er das bedauert. Nachvollziehen kann er das mangelnde Interesse nicht. „Man betätigt sich körperlich, es ist Arm- und Beinarbeit und dann muss man auch sehr viel denken bei diesem Sport“, schwärmt er. Der Kopf müsse entscheiden, wie der Ball geworfen wird, „Das ist wirklich das Schöne an diesem Sport, Kopf und Körper arbeiten zusammen“, erklärt er seine Leidenschaft. Wenn er körperlich fit bleibt, will er dem Sport und dem Hobby treu bleiben.

Uwe Löll (2.v.l), Rolf Siefke (4.v.l.) und seine Mitstreiter lösen den Verein schweren Herzens auf. © Tausendfreund, Judith

Acht Mitglieder gehören dem Verein noch an, sechs spielen aktiv. Die müssen sich umorientieren oder ihren Sport aufgeben. „Einige wollen aus Altersgründen ohnehin aufhören, sie haben nicht mehr so die Kraft und Kondition“, so der Schriftführer. „Ich habe einen neuen Verein gefunden“, ergänzt Dieter Behrens – er zum Beispiel will weiter machen.

Kompliziertes Prozedere

„Deutschland verliert einen seiner kleinsten Vereine“, umschreibt Rolf Siefke einen Prozess, der gar nicht so einfach ist. Seit Monaten ist er damit beschäftigt, Formalien zu regeln. Mitte Mai fand eine Versammlung statt, um die Vereinsauflösung zu beschließen. Sieben von acht Mitgliedern stimmten zu. Nun muss das Amtsgericht informiert werden, der Vereinsvorstand muss sich an das Registergericht werden. Das ist die Bezeichnung für die Amtsgerichte, die das Vereinsregister führen. „Das läuft in unserem Fall über Walsrode“, so Siefke.

Potenzielle Gläubiger müssen wissen, dass der Verein aufgelöst wird, „allerdings haben wir keine Gläubiger“, weiß er. Auch einen Aushang in einem Kasten müssen die Vereinsmitglieder organisieren, noch ist nicht klar, wo dieser Aushang untergebracht werden kann. „Das Finanzamt, der Kreissportbund und auch der Deutsche Kegler- und Bowlingbund müssen informiert werden“, listet er die nächsten Schritte auf. Eine Bekanntmachung in der Zeitung gehört ebenfalls zu den zahlreichen Verpflichtungen. „Es ist eine Wissenschaft für sich“, bestätigt Löll. Beide haben ganz schön mit der Bürokratie zu kämpfen.

Zahlreiche Erfolge

Auch die anderen sind sichtbar bewegt, weniger wegen der Formalien. Doch nach all den Jahren, die von sportlichen Erfolgen geprägt waren, fällt der Schritt einfach schwer. Schließlich wurden im Laufe der Jahre viele Erfolge auf Kreis- und Bezirksebene erkegelt. 1973 wurde Otto Heymann Kreismeister, was 2002 auch Uwe Löll gelang, „ich war richtig stolz“. Der Kreispokal ging 1972 und 1973 an den KSC Scheeßel. Das erste Punktspiel fand am 21. September 1969 in Schafwinkel gegen Jeddingen statt. Im November 2003 wurde ein erfolgreiches Bundeskegelsportabzeichenkegeln mit 57 Teilnehmern durchgeführt. Zudem fanden immer wieder Vereinsmeisterschaften statt, auch gab es einen Keglerball, der in Scheeßel und umzu beliebt war, betonen die verbliebenen Mitglieder.

Doch nun heißt es Abschied nehmen. „Ich bedauere das schon“, sinniert Dieter Behrens fest. Seit 47 Jahren gehört er dem Verein an, „die jungen Leute wollen heute was anderes machen.“ Werner Karpe, ebenfalls seit fast 50 Jahren dabei, kennt das Thema. „Früh aufstehen, um morgens um 9 Uhr zum Punktspiel zu fahren, das will keiner mehr“, vermutet er. Löll und seine Mitstreiter haben jahrelang versucht, Werbung für ihren Sport zu machen. Sie haben Aushänge veröffentlicht, um Mitspieler zu suchen. Sie haben aktiv potenzielle Interessenten angesprochen. Sie haben sich mit anderen Keglern vernetzt und ausgetauscht. Doch vergebens, neue Mitspieler wurden nicht gefunden.

Uwe Löll ist stolz auf seine sportlichen Erfolge. © Tausendfreund, Judith

Da der Trend ein grundlegender Trend ist, wurden in den letzten Jahren die Regularien der Wettkämpfe bereits angepasst. „Statt fünf Spieler pro Mannschaft treten nur noch vier an, einfach weil es keine Kegler mehr gibt“, beschreibt Löll ein weiteres Phänomen des aussterbenden Sports. „Wir haben in unseren Reihen schon einen Kegler, der extra aus Hamburg kommt und einen aus Rotenburg – doch es reicht einfach nicht“, fügt er hinzu. Man merkt, das Herz ist allen Beteiligten schwer.

Einen Trost gibt es: Die Gruppe trifft sich als loser Gesellschaftsclub und kegelt dabei natürlich. Das regelmäßige Treffen findet im Jeersdorfer Hof statt. Potenzielle Mitspieler sind gerne gesehen: Per E-Mail sind die Kegler zu erreichen.