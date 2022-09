Auf ein Neues: Wie man sich im Rathaus Scheeßel auf die Landtagswahl vorbereitet

Von: Lars Warnecke

Sonst Rückzugsraum für die Rathausmitarbeiter, jetzt Wahlbüro auf Zeit: Sarah Twiefel (v.l.), Yvonne Neumann, Madita Baden und Ulrike Jungemann haben für die Briefwähler, die jetzt schon wählen möchten, alles vorbereitet. © Warnecke

Bevor am 9. Oktober die Wähler bei der Landtagswahl ihr Kreuzchen machen und das vorläufige Ergebnis am Wahlabend feststeht, wird im Scheeßeler Rathaus vieles hinter den Kulissen fleißig organisiert.

Scheeßel – Sie wirkt gelöst, die Bürgermeisterin. Fast schon in sich ruhend. Vielleicht liegt es daran, dass sie dieses Mal nicht selbst im Mittelpunkt einer Wahl steht. Das war beinahe auf den Tag genau vor einem Jahr, bei der Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Scheeßel, noch etwas anderes. „Auch wenn ich damals ohne Mitbewerber angetreten bin, war ich doch gespannt, wie das Ergebnis für mich ausfallen würde“, sagt Ulrike Jungemann.

Mit den knapp 78 Prozent derer, die am Ende das Kreuz hinter ihrem Namen gesetzt hätten, habe sie aber sehr gut leben können. „51 oder 55 Prozent, das wäre dagegen schon eine herbe Enttäuschung gewesen“, räumt sie ein. Solche nervenaufreibenden Zeiten gehören der Vergangenheit an. Heute kann die Verwaltungschefin mit Blick auf die nächste große Wahl, die Landtagswahl, sich entspannt zurücklehnen.

Und Yvonne Neumann sowie Madita Baden, beide arbeiten sie im Rathaus im Ordnungsamt? Die machen, obwohl sie maßgeblich mit der Vorbereitung zur Niedersachsen-Wahl betraut sind (was unter anderem das Abfragen der Wahlvorstände einschließt, ebenso die Meldung der Wahlbezirke an den Landkreis oder aber das Bestellen von Stimmzetteln und Briefunterlagen), einen nicht minder entspannten Eindruck. „Das Ganze geht dieses Mal ja auch mit deutlich weniger Aufwand einher“, weiß Neumann, die Fachbereichsleiterin, und spielt damit auf die zusammengelegte Bundestags-, Kommunal- und eben die Bürgermeisterwahl vom Vorjahr an. „Jetzt gibt es ja nur einen Stimmzettel, man hat zwei Stimmen – das gestaltet sich dann nachher auch für die Leute beim Auszählen wesentlich einfacher.“

Nun ist der Termin für die Landtagswahl bekanntlich am 9. Oktober – und schon jetzt, knapp fünf Wochen vorher, können im Rathaus die Bürger wählen gehen, im eigens dafür eingerichteten Wahlbüro. Dessen Existenz hat sich schon im letzten Jahr bewährt, denn, wie Neumann, die Fachbereichsleiterin, ausführt: „Die Briefwähler werden immer mehr.“ Am Montag sei man mit dem Angebot gestartet – und bereits Tags darauf hätten 126 wahlberechtigte Bürger aus dem Kernort tatsächlich schon von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre für die Demokratie so wertvolle Stimme abzugeben. Der frühe Vogel fängt den Wurm? Es scheint so. Aus welchem Grund auch immer.

Praktisch: Per Scanner werden die Daten über einen Strichcode auf den Wahlbenachrichtigungen erfasst. © -

Während der Zuschnitt der Wahllokale im Beeke-Ort in diesem Jahr noch unverändert bleibt (laut Jungemann soll erst zur nächsten Wahl geprüft werden, ob man an den Bezirken rütteln möchte, immerhin seien inzwischen einige neue Wohngebiete hinzugekommen), gibt es schon zu dieser Wahl ein Novum: Die kleinen Wahlbenachrichtigungskarten, sie haben in der Gemeinde ein für alle Mal ausgedient. Stattdessen bekommen die Bürger nun einen DIN-A4-Bogen nach Hause geschickt. Warum der Formatwechsel? „Aus unserer Sicht ist es der Übersichtlichkeit wegen wesentlich besser“, sagt Neumann. „Man kann es besser lesen, die Sendungen waren sonst ja immer sehr klein geschrieben.“ Gerade bei der Beantragung auf Briefwahl sei es so nicht selten schon zu Pannen gekommen – weil etwa das vom Adressaten eigenhändig auszufüllende Geburtsdatum schlichtweg übersehen worden war. „So lagen die Karten dann bei uns im Briefkasten, die wir dann aber wieder zurückschicken mussten und das Prozedere wieder von vorn losging.“ Und noch etwas ist neu: Auf den Bögen befindet sich ein Strichcode. Was es mit dem auf sich hat, erklärt Madita Baden: „Indem wir den hier im Wahlbüro abscannen, müssen die Daten nicht noch umständlich von uns in die Liste eingetragen werden.“

Was die Stimmzettel betrifft, muss die Gemeindeverwaltung die nicht selbst entwerfen – anders als bei einer Kommunalwahl, wo es natürlich regionaler zur Sache geht. „Der Landkreis hat uns die Unterlagen zugeschickt“, berichtet Yvonne Neumann. Und das jeweils in mindestens 10 082-facher Ausführung. Denn exakt so viele Menschen aus der Einheitsgemeinde sind bei der Landtagswahl dieses Mal stimmberechtigt. Was sich sehen lassen kann: 660 junge Bürger zählen als Erstwähler.

Hier geht‘s lang zur Briefwahl im Rathaus. © -

Wie hoch die Wahlbeteiligung an der Beeke im Oktober ausfallen wird, das ist natürlich Kaffeesatzleserei. 2017, bei der letzten Landtagswahl, waren es satte 68,01 Prozent – deutlich mehr als noch im Jahr 2013 (64,32 Prozent) und seinerzeit zugleich die Höchste im hiesigen Wahlbezirk 53. Neumann, die inzwischen zum sechsten Mal eine Wahl in der Gemeinde vorbereitet, weiß: „Die Beteiligung hängt auch immer davon ab, wie entfernt die Leute von der Politik sind.“ Eine Europa-Wahl sei für viele eben nicht so interessant wie eine Kommunalwahl – das schlage sich am Ende auch in den Zahlen nieder. Ein gleichbleibend hohes Interesse hat sie indes bei der Bundestagswahl festgestellt – „die zieht immer“.

Dass in Niedersachsen und damit auch in Scheeßel 2023 weder die eine noch die andere – sprich: – gar keine Wahl auf dem Programm steht, darüber ist die Verwaltungsfrau gar nicht mal so enttäuscht: „So eine Vorbereitung beansprucht ja doch schon einiges an Zeit.“ Bei all den anderen Aufgaben, die in ihrem Fachbereich noch so anstünden, sei ein Jahr Wahlpause doch auch mal ganz schön.