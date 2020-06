Attentat auf alte Eichen

Unbekannter injiziert Gift in mehrere Stämme am Scheeßeler Ruhlohkampweg

+ © - Tatort Eichenreihe: Gemeindemitarbeiter Pedro Müller weist auf die mit einem Pfropfen versehene Stelle, durch die der Baum die Dosis Gift verabreicht bekam. Fotos: Warnecke © -

Scheeßel – Heimtücke, Vorsatz und Tötungsabsicht – wäre der Geschädigte ein Mensch, die entscheidenden Merkmale eines Mordes wären allemal gegeben. Getroffen hat es allerdings stattliche Eichen. Die stehen auf öffentlichem Grund – am Ruhlohkampweg in der Gemarkung Scheeßel. An drei ortsbildprägenden Bäumen hat sich jemand zu schaffen gemacht. Äußerst effektiv und extrem wirkungsvoll ging der Baumfrevler hierbei zur Sache. Am Fuße, an einer auf den ersten Blick kaum sichtbaren Stelle, bohrte er ein Loch in die Stämme – ziemlich groß und tief genug, um eine tödliche Dosis einer für die Bäume hochgiftigen Substanz zu injizieren. Die Zugänge wurden wieder verschlossen, mit Korken, wie sie von der jeder x-beliebigen Weinflasche stammen könnten. „Das ist wohl gemacht worden, um ein Auslaufen zu verhindern“, meint Pedro Müller von der Scheeßeler Gemeindeverwaltung, „vielleicht aber auch, um sie ein zweites Mal benutzen zu können, sollte die erste Giftspritze nicht wirksam sein.“