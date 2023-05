Arbeitsgemeinschaft arbeitet an Jubiläumsschrift der Scheeßeler Beekscheepers

Von: Ulla Heyne

Völkerverständigung beim Beekefestival und den zahlreichen internationalen Kontakten stand für die Beekscheepers schon immer ganz oben. © HEyne

Seit 50 Jahren sind die Beekscheepers aus Scheeßel ein eingetragener Verein. Natürlich muss eine Festschrift und Chronik her, und ein Team ist schon längere Zeit dabei, Geschichten und Bilder zusammenzutragen. Nun ist die 150 Seiten starke Broschüre voller Anekdoten fast fertig.

Scheeßel – „Weißt du noch, als ...?“, „Ist das etwa ...“ oder „Wann war denn das noch?“ Diese Fragen haben eine Arbeitsgruppe der Beekscheepers rund eineinhalb Jahre umgetrieben. Das ehrgeizige Ziel, das das Redaktionsteam aus Sandra Witte, Claudia Wilkens, Marsha Weseloh, Ilse Riebesehl und Uwe Wahlers verfolgt: eine Jubiläumsschrift zum 50. Jahrestag der Gründung der Tanz- und Trachtengruppe als eingetragener Verein.

Unzählige Fotos und Dokumente wurden seit Dezember 2021 gesichtet, Interviews geführt, Excel-Listen mit Grobstruktur, Kapiteln und Aufgabenzuteilung angelegt und bei aller Arbeit der monatlichen (Zoom)-Meetings und eines Klausur-Wochenendes im Landpark Lauenbrück auch die ein oder andere Anekdote ausgetauscht. Schnell sei klar gewesen: Einem Anspruch auf geschichtliche Vollständigkeit kann auch eine 150 Seiten starke Broschüre nicht gerecht werden.

Vielmehr gehe es um ein großes rundes Gesamtbild des Vereins in vielen Facetten. „Wir möchten gerne, dass sowohl Beekscheepers Freude am Lesen haben als auch Menschen, die uns noch nicht so gut kennen“, meint Sandra Witte. Dabei habe man sich „supergut ergänzt“, wie Mitstreiterin Marsha Weseloh feststellt, „gerade unsere ‚Älteren‘ Uwe Wahlers und Ilse Riebesehl wussten fast alles oder zumindest, wo es zu finden ist!“

Für bestimmte Themen wurden Gast-Autoren, beispielsweise Austauschschüler oder Jugendsprecher, verpflichtet. So spiegeln die verschiedenen Texte, Stichworte, Fotos und Interviews lustige Begegnungen und Ereignisse seit 1973, aber auch die verschiedenen Abteilungen des Vereins mit den regelmäßigen Veranstaltungen im Jahreslauf, außergewöhnliche Reisen beispielsweise nach Neuseeland, in die USA und nach Indien und Begegnungen wie mit dem Bundespräsidenten wider – und eben auch die ein oder andere Anekdote wie die, als Ilse Riebesehl auf der Rückreise von einem Festival auf einer ungarischen Raststätte vergessen wurde.

Das Team aus Ilse Riebesehl, Claudia Wilkens, Uwe Wahlers, Sandra Witte, Claus-Dieter Winkelmann und Marsha Weseloh goss 50 Jahre Vereinsgeschichte in 150 Seiten. © Baldamus

Als überaus wertvoll stellte sich auch das umfangreiche und sogar digitalisierte Archiv von Claus-Dieter Winkelmann heraus, der sich aktiv in die Jubiläumsschrift mit dem Titel „Weltoffen, traditionell, gastfreundlich – De Beekscheepers in Tracht – to Hus und up Tour“ einbrachte. Die Jüngeren im Team sorgten dafür, dass ein so großes Vorhaben mit entsprechendem Materialfundus für alle Teilnehmer digital zugänglich war. Die Herausforderung habe darin bestanden, bei allen fruchtbaren Recherchen auch des Fundus‘ der Beekscheepers auf dem Kreuzberg, die so manches zum Staunen zutage brachten, nicht den Fokus des Schreibens zu verlieren.

Mittlerweile sind alle Fotos ausgewählt, alle Texte geschrieben – nun ist die örtliche Werbeagentur „Klar“, die bei einem ähnlichen Projekt des TV Scheeßel wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, an der Reihe, alles in eine ansprechende Form zu gießen.

Bis die Broschüre im Juni zum Jubiläum und zur Ausstellungseröffnung der Öffentlichkeit vorgestellt wird, werden doch diverse Korrekturversionen hin- und hergehen. Eins ist den Machern aber schon jetzt klar geworden: „Wahnsinn, wie sehr die Gedanken der Völkerverständigung, des Kennenlernens anderer Kulturen und der Gastfreundschaft über all diese Zeit gelebt wurden“, so Weseloh.