Zu wenig Nachfrage in Scheeßeler Hofläden

Von: Judith Tausendfreund

Die großen Hinweisschilder sind nicht zu übersehen, Sabine Bassen wünscht sich aktuell mehr Zulauf in ihrem Hofladen. © Tausendfreund

Der Erwerb regionaler Produkte lag in den letzten Jahren voll im Trend. Aktuell bemerken die Direktvermarkter Zurückhaltung. Inflation und teure Energiekosten bremsen die Verbraucher aus. In Scheeßel macht sich das durchaus bemerkbar, der Verkauf darf gerne anziehen.

Scheeßel – Sven Trochelmann vom Röpers Hof in Wohlsdorf fasst sich kurz: „2020 gingen unsere Umsätze mit Corona steil nach oben. 2021 normalisierte sich das. 2022 gingen die Umsätze durch den Ukraine Krieg und die Strompreiskrise steil nach unten – das war dann richtig bescheiden“, beschreibt er die letzten turbulenten Jahre. Seitdem er Eis in sein Angebot aufgenommen hat, ist die Nachfrage wieder gestiegen.

„Unser Café war im letzten Jahr gut besucht, aber wir hatten relativ wenig Umsatz“, so Trochelmann weiter. Er hat das Café im April wieder eröffnet, „wir ziehen das erstmal weiter durch.“ Vor allem für Kinder ist das Umfeld bei ihm auf dem Hof attraktiv, viele Tiere leben hier, es gibt Spielzeug für die Kinder, sodass die Eltern ganz in Ruhe Kaffee trinken können. „Das Angebot wollen wir weiter ausbauen“, berichtet er. Seit der Mindestlohnerhöhung sei es schwierig, Personal zu bezahlen, ohnehin sei es schwer, es zu finden. Daher will er in Zukunft auf Selbstbedienung setzen. Gerade auch mit Blick auf die Inflation will er Preiserhöhungen meiden.

Kartoffeln sind die gewohnten regionalen Produkte, inzwischen gibt es oft auch regional hergestelltes Eis zu kaufen. © Tausendfreund

Regionales Einkaufen ist durchaus eine gute Alternative

In der Nachbarschaft ist Bassen’s Bauernladen zu Hause. Sabine und Wolfgang Bassen führen ihren Hof, ein Melkhus und einen Hofladen. „Der läuft allerdings momentan ruhiger“, weiß Wolfgang Bassen. Gerade erst haben die beiden das Melkhus nach der Winterpause wiedereröffnet. Es ist vor allem seine Frau, die sich um den Hofladen kümmert. Sie bestätigt die aktuell eher geringe Nachfrage. „Das ist überall so“, sagt sie. Ihre Waren verkauft sie auch auf dem Wochenmarkt. Zufrieden mit dem Verkaufsgeschehen im Hofladen ist sie nicht. „Aber ich will erstmal abwarten“, so Bassen. Sie hofft, dass sich die Situation bis Ende des Jahres wieder fängt. Gut wäre es, wenn man in Sachen Verkaufszahlen wieder auf den Stand aus dem Jahr 2019 kommt, also vor der Corona-Krise. „Aber da sind wir noch nicht“, bedauert sie. Sie weiß, das einige regionale Anbieter sogar günstigere Angebote als etwa die Discounter anbieten können. „Regionales Einkaufen stellt eine gute Möglichkeit zum Lebensmittelerwerb dar und muss nicht zwangsläufig teurer sein als im Lebensmitteleinzelhandel“, betont sie.

Nicht nur in Scheeßel, auch im Landkreis gibt es viele Hofläden, die Stimmung ist ganz unterschiedlich. Seit Anfang April begrüßt in Unterstedt Franziska Kettenburg ihre Kunden im Hofladen, sie verkauft ausschließlich Spargel. „Das Wetter ist zu kalt für den Spargel, aber ansonsten läuft es ganz gut“, zeigt sie sich zufrieden. In der teuersten Variante bezahlen die Kunden 14,90 Euro für ein Kilo Spargel. In früheren Jahren lagen die Preise eher bei 12,90 Euro. „Wir finden allerdings für alle die jeweils passende Idee“, betont sie – sie kann auch günstigere Angebote machen, passend für jeden Geldbeutel. „Der Geschmack ist in diesem Jahr hervorragend“, auch das betont sie. Das Wachstum sei verhalten, eben wetterbedingt. Eine Zurückhaltung von Seiten der Käufer beobachtet sie allerdings nicht.

Andere Anbieter im Landkreis sind zufrieden

Nicole und Cord Grünhaben betreiben am Rand von Ottingen in der Visselhöveder Ecke einen landwirtschaftlichen Familienbetrieb. Die beiden verkaufen ihr Schweinefleisch im Lüttjen Laden in Ottingen und im Heiner’s in Jeddingen. Auch Frischfleisch kann man hier vorbestellen, zudem gibt es einen Selbstbedienungsverkaufsstand am Hof. Dort wiederum vermarkten sie ihre Eier. „Als im vergangenen Jahr die Preise durch den Ukraine-Krieg gestiegen sind, dachten wir auch, dass wir nun mit einem Rückgang der Verkaufszahlen leben müssen“, schildert sie rückblickend. Doch die Situation habe sich sehr schnell eingependelt. „Jetzt ist sogar eher die gegenteilige Situation eingetreten, der Verkauf läuft sehr gut“, sagt sie. Ihre Vermutung ist, dass gerade in eher schwierigen Zeiten sich die Menschen dennoch auch einmal etwas Gutes tun wollen. „Ernährung ist etwas Wichtiges geworden, viele achten auf qualitativ hochwertige Produkte“, erklärt sie sich den für ihren Hof guten Trend.

Der Hofladen Röpers befindet sich in Wohlsdorf. © Tausendfreund

Die Stimmung ist gemischt, unterschiedliche Betriebsmodelle lassen sich nicht vergleichen

Ganz offensichtlich ist die Verkaufssituation und somit auch die Stimmung keineswegs einheitlich. Gute und schlechte Nachrichten wechseln sich ab. Einen guten Überblick hat Sabine Hoppe, sie ist Beraterin für Direktvermarktung bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Detaillierten Zahlen liegen ihr zwar nicht vor, aber sie ist viel unterwegs. Aufgrund ihrer Bildungs- und Beratungsarbeit kann sie die Lage gut einschätzen. „Die Verbraucher halten aufgrund der Preissteigerungen ihr Geld zusammen und sie holen Freizeitaktivitäten nach“, weiß sie aus zahlreichen Gesprächen. Es kämen insgesamt viele Dinge zusammen: Einige Hofläden berichteten von Umsatzrückgängen von bis zu 30 Prozent, schildert sie. Andere spüren dagegen kaum Veränderungen – genau diese Bandbreite zeigt sich auch im Landkreis Rotenburg deutlich. „Nach Daten der GfK-Marktforscher lag das Minus bei rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum“, weiß Hoppe weiter. Zu berücksichtigen sei dabei, dass die Umsätze während der Pandemie gestiegen waren. Das hätten auch viele Direktvermarkter berichtet und darauf hingewiesen, dass nach dem Umsatzhoch während der Pandemie die Umsätze jetzt wieder auf dem Niveau vor der Pandemie liegen.

Grundsätzlich arbeiten die Hofläden mit sehr unterschiedlichen Betriebsmodellen und sind daher schwer miteinander zu vergleichen. Sehr traditionell aufgestellte Direktvermarkter mit einem hohen Stammkundenanteil berichten aktuell nach Hoppes Eindruck seltener von Umsatzrückgängen. Durch die Verteuerung der Energiekosten geraten aber vor allem die Onlineportale, Lieferdienste und Betriebe mit viel kühlpflichtigen Produkten in Schwierigkeiten.

Jörn Ehlers, Vorsitzender des Landvolks Rotenburg-Verden, bestätigt ebenfalls die eher angespannte Situation: „Die Verunsicherung, welche die Inflation in der Gesellschaft ausgelöst hat, ist besonders bei unseren Direktvermarktern drastisch spürbar“. Das Erwerben regionaler Produkte direkt beim Erzeuger vor der Kaufkraftminderung sei bei vielen Verbrauchern noch vor kurzem groß im Trend gewesen, inzwischen habe aber ein Großteil der Verbraucher das Kaufverhalten geändert, bedauert er.