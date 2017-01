Animation aus der Grande Nation

Scheeßel - Wer am Donnerstag am Fachraum im ersten Stock vorbeikam, wähnte sich wie im Animationskurs eines Club-Urlaubs: „Un“, ertönt es abwechselnd ein- und vielstimmig, „deux“, trois“, „Bonjours“ und „Ça va?“

Ja, gut geht es den rund zwei Dutzend Fünftklässlern, die hier eine Stunde lang spielerisch von Amandine Robart ihre ersten Begegnungen mit der französischen Sprache machen. Die Französin ist als eine von bundesweit zwölf Lektorinnen im Auftrag des Deutsch-Französischen Jugendwerks und des Institut Français mit dem France-Mobil unterwegs. Diese Maßnahme, die in den vergangenen 14 Jahren über eine Million Schüler an 13 000 Schulen erreicht hat, soll dem Niedergang der romanischen Sprache in der Gunst der Schüler entgegenwirken.

Denn: Seit Spanisch als Zweitsprache und somit als Alternative zu Französisch und Latein angeboten wird, verzeichnen Französischlehrer einen radikalen Schülerschwund: „Viele Kollegen unterrichten seitdem nur noch ihr Zweitfach“, berichtet Eichenschullehrerin Helga Krügel. Über die Gründe kann sie nur mutmaßen: „Französisch ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Mit Spanisch kommen die Kinder im Urlaub in Kontakt, dann ist die Sprache schon mal positiv besetzt.“

Auch gelte Französisch im Vergleich als wesentlich schwieriger, „völlig zu Unrecht“, wie Krügel findet. Sie ist überzeugt: „Frankreich ist für uns nach wie vor eines der wichtigten Länder Europas.“

Schwierig ist in der Stunde geballten Spielspaßes bewusst nichts: Obwohl „Animateurin“ Amandine ausschließlich in ihrer Muttersprache mit den Kindern spricht und auch keine deutschen Fragen zulässt, braucht niemand Angst zu haben, nicht mitzukommen: Die vier Farben, die die Kinder lernen, sind an die Tafel gemalt, der Rest versteht sich dank viel Gestik.

Eine Dreiviertelstunde lang lang spielen die Kinder, würfeln, wiederholen immer wieder, was ihre Lehrerin für eine Stunde ihnen beschwörend zuruft, schütteln sich bei „Bonjour“ die Hände oder winken bei „Salut“.

Tom Roloff, einer der Schüler, meint: „Doch, das macht schon Spaß!“ Ob er, wenn bald die Zettel für die Zweitsprache ausgeteilt werden, bei Französisch sein Kreuz macht, weiß er aber noch nicht. - hey