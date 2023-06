Hurricane 2023: Festivals sind mehr denn je auf Sponsoren angewiesen

Neben Tickets und Gastronomie ist Werbung das dritte Standbein, womit die Hurricane-Macher von FKP Scorpio beim Festival Geld verdienen. Doch bei den Sponsoren wird der Geldbeutel immer kleiner. Man komme noch über die Runden, so die Veranstalter. Noch habe man die Wahl.

Scheeßel – Rote Strohhüte vom Reifenhersteller, Regencapes vom Alkoholproduzenten oder Sonnenbrillen vom Automobilclub: Für viele Festivalfans gehören die „Giveaways“, also Werbegeschenke, zum Hurricane wie Musik und Bier. Jahrelang waren die Sponsoren des Hurricane und anderer Festivals sogar an der Unterhaltung der Fans beteiligt, von Partyspielchen beim Alkoholhersteller bis zum Glitzertattoo und Bemalen von Stoffbeuteln beim Modelabel.

Die Zeiten haben sich geändert. In Zeiten immer knapperer Budgets überlegen auch die Sponsoren ganz genau, wo sie investieren und wie viel. Das merkt auch die Festivalbranche. Auch wenn Veranstalter FKP Scorpio auf Nachfrage keine Einschätzung in Prozent geben will, wie viel diese Finanzierungssäule neben den Einnahmen durch Kartenverkäufe und die Gastronomie ausmacht, so betont ein Unternehmenssprecher zum Hurricane Festival: „Neben den Eintrittsgeldern und der Gastronomie sind Sponsoren die wichtigste Säule bei der Finanzierung eines Festivals. Ohne sie geht es nicht, wenn die Ticketpreise fair bleiben sollen.“

Seit der Pandemie sei es schwieriger geworden, Partner zu finden. „Viele Unternehmen sind vorsichtiger bei ihren Investments geworden und sparen am ehesten an aufwendigen Kommunikationsmaßnahmen“, heißt es auf Nachfrage. Schließlich seien auch Sponsoren für ihre Aktivierungen vor Ort genauso wie der Veranstalter von den gestiegenen Produktionskosten betroffen.

Können die Festivalmacher also überhaupt noch anspruchsvoll sein im Hinblick darauf, ob die Sponsoren zur Ausrichtung der Großveranstaltung passen? Im Vorjahr hatten gleich mehrere Sponsoren ob ihrer Produktionspraktiken für Kritik gesorgt. Erwägungen, ob die Unternehmensethik der Sponsoren zum Festival passt, habe es immer gegeben. „Die ethische Abwägung ist aber oftmals komplex, und eine eindeutige Bewertung einer Marke in den seltensten Fällen möglich. Im Fall von Shein waren wir mit der Entscheidung aber selbst nicht glücklich, was bedauerlicherweise zu spät aufgefallen ist“, so der Sprecher. Das Fast-Fashion-Label aus China steht in der Kritik, da es laut Kritikern wie Greenpeace eine katastrophale Ökobilanz haben soll. Der Pool an in Frage kommenden Unternehmen sei postpandemisch sicherlich nicht gewachsen, so der Sprecher, „grundsätzlich können wir uns Sponsoren aber noch aussuchen“.

In diesem Jahr nimmt sich die Reihe der Sponsoren zumindest thematisch etwas stimmiger aus als in anderen Jahren. Die Hersteller von Energydrinks, Gehörschutz, Whisky – das ist nachvollziehbar. Wieder dabei ist Coca Cola, zumindest im nicht ganz weit entfernten Lüneburger Raum stand das Unternehmen jahrelang für seine Brunnenbaupläne in der Kritik, die den Bewohnern das Wasser abgegraben hätten. Am präsentesten von vor dem Festival ist derzeit der örtliche Strom- und Mobilfunkanbieter EWE.

Und der setzt bei seinen Werbekampagnen zum Hurricane ausdrücklich auf Nachhaltigkeit. Unter dem Hashtag #sustainablewow propagiert man „nachhaltiges Abfeiern“. Dem Veranstalter FKP Scorpio dürfte diese Ausrichtung gut zu Gesicht stehen, ist Nachhaltigkeit bei Festivals doch ein Thema, das in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus rückt. Mit seinem „Festival-Hotspot“, einer Photovoltaik-Anlage, die den Stand mit Strom zum Laden des Akkus versorgt, präsentiert sich Stromanbieter EWE beim Hurricane wie beim Elektronik-Festival „Tante Mia“ tanzt, beim „oldenbora“ sowie beim Deichbrand als nachhaltiges Unternehmen.