Der Anfang ist gemacht

Scheeßel - Von Hannes Ujen. „Mein Traum ist, ein kirchenkreisweites Kammerorchester aufzustellen“, sagt Andreas Winterhalter. Nur ein Traum? Nein, denn der erste Schritt ist bereits am Dienstagnachmittag im Musikraum des Scheeßeler Gemeindehauses mit der Gründung eines Kirchenkreiskammerorchesters gemacht worden. Mit den Worten „Ich habe die Geige meines Opas mitgebracht“, begrüßte der Scheeßeler Kirchenmusiker in seiner ihm eigenen lockeren und charmanten Art fünf Damen verschiedener Altersgruppen zur ersten Probe.

Ulrike Siefert (Geige) aus Scheeßel bezeichnet sich selbst „als blutige Anfängerin“, ist aber vielen bekannt durch ihr Mitwirken bei den Scheeßeler Dörpsmuskanten. „Wir sind alle keine Stars, aber gerade für uns Hobbymusiker ist das eine tolle Sache, hier mitzumachen und zu erleben, welchen Spaß man im Orchester haben kann“, sagt Anette Meyer (Geige) aus Wittkopsbostel. „Nur Mut und zur nächsten Probe dabei sein“, empfiehlt die Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Rotenburg. „Mein liebstes Hobby ist die Musik“, meint Katja Imhoff aus Rotenburg, die seit ihrer Kindheit Geige spielt undme engagiert mitwirkt. Mit ihrem Cello bringt sich Ina Eckert aus Ahausen in das kleine Gründungsensemble ein und sorgte für voluminöse Tiefe. Zunächst als Gast anwesend, aber beim nächsten Mal mit Geige und der von ihrer Mutter vererbten Bratsche dabei sein wird auch Birgit Müller-Scheeßel.

„Lasst uns üben, eine Partitur zu lesen“, schlug Winterhalter nach der Vorstellungsrunde vor und händigte den Musikerinnen das Choralblatt „Nun sich der Tag geendet hat“ von Adam Krieger aus, das er 1667 schrieb. „Nur mutig voran“, munterte er die Damen auf. „Das müsste in diesem Fall ein Stück sein, das wie das Blut durch eure Adern fließt.“ Und der erfahrene Dirigent und Stimmführer auf der ersten Violine schaffte es tatsächlich, innerhalb von gut einer halben Stunde einen fünfstimmigen Durchgang zu kreieren, der sich hören lassen konnte.

Ein vielversprechender Anfang ist gemacht. Wer sich im Kirchenkreis Rotenburg angesprochen fühlt und Geige, Bratsche, Cello, Oboe, Querflöte oder Klarinette spielt, sollte sich direkt mit Andreas Winterhalter unter der Telefonnummer 04263 / 302924 oder per E-Mail an kirchenmusik@kirche-scheessel.de in Verbindung setzen.

Geübt wird jeweils immer dienstags von 17 bis 18.30 Uhr im Gemeindehaus an der Harburger Straße in Scheeßel.