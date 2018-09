Altes Handwerk bleibt ewig jung

Scheeßel - Klack, klack, klack, die Schiffchen an den alten Webstühlen im Scheeßeler Weberhaus flitzen wie ein Pfeil von einem Holzrahmenende zum anderen – so schnell, dass man sie kaum mit den Augen verfolgen kann. Vor den großen Web-stühlen sitzen die Bedienerinnen, die Hände und Füße virtuos im Takt bewegen, als würden sie an einer großen Orgel spielen. Sie gehen einem uralten Handwerk nach, das schon seit mehr als 30 000 Jahren betrieben, verfeinert und heute von hochmodernen Maschinen ausgeübt wird.

Vor 40 Jahren waren es Christine Behrens, Anna Miesner und Luise Kröger sowie Wilfried Ruschmeyer, die das Weben als Hobby nach Scheeßel geholt hatten. Sie haben die alte Technik in das Programm des Heimatvereins Scheeßel mit Erfolg aufgenommen. Viele Webkurse und Menschen wurden seitdem an Scheeßels Webstühlen in Theorie und Praxis in diesem Handwerk ausgebildet. Die Weber stellen keine textile Massenproduktion her, ihnen wurde handwerkliches Wissen und Praxis vermittelt. Die solide Ausbildung steht hoch im Kurs. Dennoch galt und gilt es, das Weben noch mehr öffentlich und sichtbar machen.

Zum 40. Geburtstag des Webens im Kunstgewerbehaus Scheeßel entstand beim Heimatverein darum die Idee, die vom Verein „Weben plus“ zusammengestellte Wanderausstellung „Das blaue Wunder – von Hand gewebt“ mit vielfältig handgewebten Textilien zu präsentieren. Am vergangenen Freitag hatte der Heimatverein zur Vernissage geladen. Kreistagsabgeordnete Elke Twesten und die stellvertretende Bürgermeisterin Gabriela Villwock begrüßten die Anwesenden. Inge Seelig, Vorsitzende des Vereins „Weben plus“ und Innungsmeisterin, führten in die Ausstellung ein: „Sie werden ihr blaues Wunder erleben. Wir haben uns in der Vorbereitung völlig unpolitisch auf die Farbe Blau. Es ist auch meine Lieblingsfarbe geeinigt.“

Die Ausstellung „Das blaue Wunder – von Hand gewebt“ in Scheeßel besteht aus etwa über 60 Exponaten. Weitere 40 Ausstellungsstücke werden in Quelkhorn in der Werkstatt im Parzivalhof präsentiert. Die Unikate stammen von etwa 60 Ausstellern aus ganz Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien und Luxemburg. Sie zeigen eine große Bandbreite an Möglichkeiten Garne, Leinen, Wolle, Papiergarn, sogar Kassettenbänder, Seide, Damast oder andere Materialien ideenreich in handwerklich bester Qualität und ästhetisch vollendeter Form zu verarbeiten. Dazu wurde ein Katalog erarbeitet, in dem jeder Künstler Details zu seinem Produkt einschrieb. Die Betrachter werden aufgefordert, ihre Meinung und Wünsche dazu zu äußern.

Die Ausstellung im Kunstgewerbehaus in Scheeßel und im Parzival-Hof in Quelkhorn kann in Scheeßel samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr und in Quelkhorn am 27. und 28. Oktober von 11 bis 17 Uhr besichtigt werden. Während dieser Zeit ist in Scheeßel das Weberhaus geöffnet, wo den Weberinnen bei der Arbeit über die Schulter geschaut werden kann.

Am Rande der Ausstellung zeigte Christine Behrens ein erstes selbst gewebtes Tuch und ein Kostüm, das sie lange Jahre trug. Sie präsentierte druckfrisch ihr Buch „Weberhaus“, das im Eigenverlag erschien und beim Heimatverein erworben werden kann. Es kostet 20 Euro. - hr