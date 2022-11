Alte Probleme am neuen Visselhöveder Container-Standort

Von: Jens Wieters

Rudi Reichert und Raphaela Christof vor der neuen Wertstoffinsel am Majorsbruch. © Wieters

Die Wertstoffcontainer in der Visselhöveder Innenstadt haben einen neuen Standort am Majorsbruch. Aber auch dort wurde schon gleich zur Eröffnung anderer Unrat abgelegt.

Visselhövede – „Kaum ist der neue Standort auf dem Festplatz am Majorsbruch fertig, da wird er schon wieder als Müllplatz missbraucht“, schimpft Raphaela Christof vom Visselhöveder Stadtmarketing und zeigt auf den großen kaputten Spiegel, der an einem Wertstoffcontainer lehnt, während obendrauf ein paar größere Glasgefäße abgelegt worden sind.

Dabei hat die Stadt, insbesondere Rudi Reichert aus dem Bauamt, alles dafür getan, dass die neue Wertstoffinsel, wie der Platz am Majorsbruch nun heißt, auch optisch ein bisschen was hermacht. Der mannshohe Zaun ist aus recyceltem Kunststoff und auf der einen Seite hat der Bauhof ein paar Büsche gepflanzt, damit „das Ganze auch nicht als reiner Containerplatz betrachtet wird“, so Christof.

Denn der Standort der Container für Altglas und Altkleider auf dem Parkplatz des Hallenbadgeländes ist Geschichte. Die Politik und die Verwaltung haben sich im Sommer dazu entschlossen, den Platz für Wohnmobilnutzer zu gestalten, und da haben unansehnliche Container keinen Platz mehr.

Die Wahl des neuen Standortes fiel schnell auf den ehemaligen Markt am Majorsbruch. Weil der von Anlieferern mit dem Auto gut erreichbar ist, aber auch von den Nachbarn ein wenig besser einzusehen ist. Damit sollte eigentlich das Risiko einer Verschmutzung mit Gegenständen, die dort nichts zu haben, minimiert werden. Aber da haben die Verantwortlichen wohl falsch gedacht, denn schon nach wenigen Tagen stand auch am neuen Platz eine Menge Unrat.

Sammelstellenchef Klaus-Dieter Göring mit Gegenständen, die im Grünschnitt versteckt worden sind. © -

„Darum appelliere ich auf diesem Wege, dass sich die Leute Infos vom Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises holen, wo sie erfahren, was sie wann und wohin bringen können“, so Christof. Auch im Rathaus und im Netz gebe es darüber Auskunft. Und auch an der Grünsammelstelle Paterbusch könne man zu den Öffnungszeiten Informationen bekommen.

Aber auch dort läuft nicht alles in geordneten Bahnen. „Denn gerade jetzt, wo die Leute ihr Laub im Garten zusammenharken, geschehen schon die ärgerlichsten Dinge“, so Ordnungsamtsleiter Mathias Haase. Denn obwohl die Stadt jetzt noch im November gleich zwei Öffnungstage anbietet, nämlich samstags von 9.30 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr, reicht das einigen Visselhövedern offenbar nicht. „Manche sind sogar so dreist, dass sie einfach ihren Grünabfall oder ihr Laub außerhalb des Sammelplatzes an dem Zaun abladen“, so Haase. Dann muss Klaus-Dieter Göring vom städtischen Bauhof, der die Aufsicht an der Sammelstelle hat, wieder Extrarunden mit dem Radlader drehen, um den Abfall dorthin zu bringen, wo er hingehört.

Die Einfahrt zum Grünsammelplatz ist aktuell noch so wie im vergangenen Jahr: von Visselhövede kommend die Landesstraße rechts abbiegen, nach dem Abladen den Platz über die nichtasphaltierte Abfahrt wieder in Richtung Landesstraße verlassen. Eine Neuregelung der Einmündung ist aktuell in der Planung und wird wohl im kommenden Jahr realisiert.

Und noch etwas stößt Haase sauer auf: „Manche verstecken Holz und Metall sowie Betonsteine in ihrem Grünschnitt. Geraten diese Dinge in den Häcksler des Lohnunternehmers, der eigentlich nur Grünschnitt verarbeitet, gehen die teuren Maschinen schnell kaputt. Am Ende müssen wir Steuerzahler dafür aufkommen“, so Haase. Der verspricht, dass die Verwaltung künftig die Standorte der Containerplätze aber auch die Grünsammelstelle vermehrt im Auge behalten werde.