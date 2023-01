Alte Hasen und frischer Wind: Vorverkauf für Prunksitzung des Veeser Rosenmontagsvereins läuft

Von: Ulla Heyne

Zwei Jahre mussten Funkenmariechen und Garde pausieren, jetzt soll es wieder losgehen. © Heyne

Westervesede – Der Vorverkauf zur ersten Westerveseder Prunksitzung nach 2020 ist gestartet – ein Wagnis angesichts von Krieg, knappen Kassen und zwei Jahren Zwangspause, die keine neuen Jugendlichen an die Veranstaltung am 11. Februar heranführen konnte? Meike Szemjonneck und Jörg Magnus, die beiden neuen Mitglieder des Siebenerrats, geben Auskunft, warum sie sich gerade in Zeiten wie diesen im Zeichen der guten Laune engagieren.

Herr Magnus, Frau Szemjonneck, wie sind Sie zum Siebenerrat gekommen?

Meike Szemjonneck: Das war purer Zufall. Ich wurde gefragt und ohne lange darüber nachzudenken habe ich mich blind in das Abenteuer gestürzt. Als Familie hatten wir schon den Kinderfasching mitgemacht. Eine so große Veranstaltung im Dorf sollte man unterstützen – das schweißt zusammen.

Jörg Magnus: Bei mir war es ähnlich. Wir wohnen seit April 2022 hier. Als ich von einer Arbeitskollegin und Nachbarin angesprochen wurde, dachte ich, das ist eine gute Möglichkeit, am Dorfleben teilzunehmen und etwas zu bewegen. Ich feiere gern Fasching und Schlagermove – das passt.

Das heißt, Sie haben selbst noch keine einzige Prunksitzung miterlebt?

Magnus: Das stimmt, aber ich bin offen für Neues und habe Lust, mich zu verkleiden und in andere Rollen zu schlüpfen.

Szemjonneck: Ich war auch noch auf keiner Prunksitzung, aber wir sind von Rainer Bassen gut mit Material versorgt worden, damit man sich schon mal einen Eindruck verschaffen kann.

Ist jetzt angesichts Krieg, knapper Kassen und einer mehrjährigen Pause ein schlechter Zeitpunkt einzusteigen?

Magnus: Ganz im Gegenteil, ich glaube, die Bevölkerung hat Lust zu feiern und auch mal die ganzen grauen Nachrichten und den Alltag für einen Abend hinter sich zu lassen. Und im Siebenerrat sind ja genügend Erfahrene dabei, die wissen, wie man das wieder in Gang bekommt.

Szemjonneck: Gerade weil lange nichts lief, ist jetzt ein guter Zeitpunkt; die Erwartungshaltung ist sicherlich nicht so groß. Und wir haben eine gute Mischung aus alten Hasen und „frischem Wind“.

Generell wird es ja immer schwieriger, Menschen fürs Ehrenamt zu motivieren. Wie lassen sich denn die Jugendlichen für Sketche aktivieren, von denen viele selbst noch gar keine Prunksitzung erlebt haben?

Magnus: Ja, Freiwillige für Bühnenauftritte zu finden, das läuft zurzeit noch etwas schleppend.

Szemjonneck: Das geht nur über persönliche Ansprache. Bei den Jugendlichen hat ja ein bisschen ein Generationenwechsel stattgefunden, und die jetzigen Akteure können sich höchstens an Rainers Videos orientieren. Das erfordert dann auch etwas Mut, sich auf die Bühne zu stellen. Aber mit einer persönlichen Ansprache lassen sich Sorgen nehmen.

Was läuft an Planung hinter den Kulissen?

Szemjonneck: Es gab schon ein Treffen, jetzt verteilen wir Plakate und gucken, wen wir auf die Bühne holen wollen. Die Organisation mit Caterern und Getränken läuft. Und der Vorverkauf ist mit einem Frühstück gestartet, da haben wir uns abgesprochen, wer sich um was kümmert.

Die Prunksitzung Karten für die Prunksitzung des Veeser Rosenmontagsvereins am Samstag, 11. Februar, sind telefonisch unter der Nummer 04263 / 6758968 erhältlich.