Scheeßeler Firma Schleeßelmann wird 100 Jahre alt

Von: Andreas Schultz

Heinz Schleeßelmann mit einem Foto der längst abgerissenen Schmiede im Veerser Weg. Ralf Siemsglüß hat die stimmungsvolle Aufnahme erstellt. © Schultz

„Vertrauen ist das A und O“: So fasst Heinz Schleeßelmann einen Teil des Erfolgsrezepts zusammen, das hinter 100 Jahren Schleeßelmann in Scheeßel steht.

Scheeßel – Mit dem heißen Schmiedefeuer am Veerser Weg fing es an, inzwischen stehen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und moderne Bäder im Fokus: Seit 100 Jahren existiert das Unternehmen Schleeßelmann in Scheeßel. Chef Heinz Schleeßelmann führt heute die Geschicke des 13 Mitarbeiter starken Unternehmens. Selbst 84 Jahre alt, hat er einen großen Teil der Unternehmensgeschichte miterlebt und mitgetragen.

Wie schafft man es, dass die eigene Firma 100 Jahre alt wird? „Vertrauen ist das A und O“, antwortet Meister der Kraftfahrzeugmechanik und des Zentralheizungs- und Lüftungsbaus. Der Kunde müsse wissen, dass er sich auf den Dienstleister verlassen kann. „Ein Mann, ein Wort“, ist daher stets das Credo des heute 84-Jährigen gewesen. Begriffe wie Fleiß, Beständigkeit und Fairness fallen ebenfalls als Faktoren des Erfolgsrezepts – vieles, was im Wechselspiel zwischen Kunde und Dienstleister stimmen muss, hat offenbar ein Jahrhundert lang gestimmt.

Die Schlosserei mit Schmiede, das ist Heinrich Schleeßelmanns Arbeitsplatz. Heinz’ Vater macht sich nach der Tätigkeit in der Maschinenfabrik Müller am 1. April 1923 selbstständig und legt damit den Grundstein für 100 Jahre Unternehmensgeschichte. Die Zeit ist eine andere – in der Schlosserei geht es noch ums Grobe. Arbeiten an der Drehbank und am Feuer; wenn Feingefühl nötig ist, dann auch mal am Motor und an anderen Maschinen. Die Scheeßeler Molkerei, die örtliche Mühle, die nahe gelegenen Ziegeleien sind die Kunden.

Heinrich Schleeßelmann ist ein gefragter Mann – vor allem in einer Zeit, die durch die Mechanisierung der Landwirtschaft geprägt ist. Während sich die Zugtiere aus den Betrieben verabschieden und der dafür auf dem Hof eingezogene Schlepper seinen Dienst versagt, ist er „der Retter in der Not“, wie Heinz Schleeßelmann aus dem Dorfschnack zitiert, der noch heute die Runde macht. Er selbst steigt 1954 in die Lehre als Kraftfahrzeugmechaniker ein, MAN-Schlepper und Lanz-Bulldogs sind dort sein Fachgebiet. Dieses Wissen bringt er vier Jahre später auch im Familienbetrieb ein, der sich inzwischen auf Reparatur und Verkauf von Landmaschinen spezialisiert. Wenig später zieht Heinz Schleeßelmann mit dem Meistertitel nach.

Die weiteren Jahrzehnte bringen massig Veränderungen: Den Umschwung auf Heizungsbau etwa, weil sich Häuslebauer und -besitzer nach und nach von den klassischen Kachelöfen verabschieden. Für Heinz Schleeßelmann heißt das: Noch einen Meistertitel machen, „das Ganze neben der Arbeit und den mittlerweile drei Kindern“, stellt er fest. So besteht der heute 84-Jährige die Meisterprüfung im Zentralheizungs- und Lüftungsbau – mit Auszeichnung zum Jahrgangsbesten in Lüneburg.

1976 startet der Bau der Firmenhalle am Vahlder Weg. Noch heute ist sie Residenz des Heizungs- und Sanitärbetriebs. Die Schmiede im Veerser Weg existiert nicht mehr. Vor Jahren rollt der Bagger für den Abriss an. Kurz vorher nutzte der Fotograf Ralf Siemsglüß die Gunst der Stunde für Bilder in dem urigen Gemäuer. Große Drucke von dem verwaisten Bau mit seinen altertümlichen Maschinen hängen heute im Bürogebäude der Firma Schleeßelmann und erinnern so regelmäßig an die Wurzeln des Unternehmens.

Weil es mit dem Heizungsbau gut zusammenpasst, rückt auch die Installation von Bädern in den Fokus der Firma: Die 70er- und 80er-Jahre sind geprägt von Öl- und Holzheizungen, Gasheizungen rücken nach. Wärmepumpen kommen schon mit Anfang der Ölkrise in den 80er-Jahren auf den Markt. Allerdings wird der Energielieferant wieder erschwinglich, der Beliebtheitsgrad der Pumpen sinkt dementsprechend, erinnert sich Schleeßelmann.

Was eingebaut wird, muss auch repariert werden. Seit Jahrzehnten. Der Chef erinnert sich an eine Zeit, in der in Scheeßel Türen stets unverschlossen waren – „eine andere Welt“. Wenn er mal für einen Auftrag im Haus eines Kunden aufschlägt, dieser aber nicht aufzufinden ist, repariert er halt ohne Anmeldung. Passt schon. „Der Kunde hat sich dann gefreut, dass schon alles fertig war, als er wieder nach Hause kam“, sagt der Meister schmunzelnd.

Über die Jahre fügen sich auch Pelletheizungen, moderne Bäder und Photovoltaikanlagen ins Portfolio. Dauerbrenner bleibt aber die Wärmepumpe: Seit 15 Jahren entscheiden sich Häuslebauer für die Technik. Neuer Aufschwung kam zuletzt mit dem Ukraine-Krieg und dem deutschen Vorhaben, energetisch von Russland unabhängig zu werden. „Entscheidend ist aber das kommende Verbot von Öl- und Gasheizungen ab 2024“, erzählt Schleeßelmann zum aktuellen Nachfrage-Boom.

Arbeit gebe es daher genug. Dafür sorgt die Energiewende. Neben den Wärmepumpen ist auch Photovoltaik gefragt. Allerdings braucht es auch Hände, die diese Arbeit bewältigen können. Heinz Schleeßelmann ist diesbezüglich entspannt. Die 13 Mitarbeiter packen ordentlich an. Der Fachkräftemangel und der damit einhergehende Nachwuchsschwund gehen auch an der Scheeßeler Firma nicht vorbei: „Das betrifft uns auch“, bestätigt Heinz Schleeßelmann. Allerdings kann er zufrieden auf zwei Lehrlinge blicken. Ebenfalls „ein durchaus gutes Zeichen“, wie der Chef sagt: die Treue der langjährigen Mitarbeiter. Die meisten seien seit mehr als 20 Jahren dabei.

Auch sie könnten sicher so manches aus dem Berufsalltag erzählen. Schleeßelmann selbst denkt gern an eine Anekdote aus seinem aktiven Dienst zurück, bevor er die Baustelle gegen das Büro eintauschte. Als er mit seiner Frau Erika zum Ball will, steht das Paar schon fein angezogen auf der Türschwelle – da klingelt das Telefon: Die Heizung einer Kundin ist ausgefallen. Als der Experte dann in Anzug auf der Türschwelle der Hilfesuchenden steht, staunt diese nicht schlecht: „Herr Schleeßelmann, so kenne ich Sie ja gar nicht“. Arbeit geht im Ausnahmefall eben auch im feinen Zwirn.

Auch an Heiligabend muss der Familienvater des Öfteren mal raus – kein Weihnachtsfest, ohne dass irgendwo eine Heizung ausfällt, weiß die Familie. Eine Lehre, die sich aus den vergangenen Jahrzehnten Heizungsbau damit sicher ziehen lässt, fasst Heinz Schleeßelmann so zusammen: „Es gibt immer viel zu tun.“