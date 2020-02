Alles für die Verkehrssicherung

Bürger empört sich über „Kahlschlag“ am Wegesrand / Fachdienst relativiert

+ Dieses Bild bot sich Wolfgang Schumacher am Wegesrand bei Wenkeloh. Aus seiner Sicht sei die Kettensäge hier völlig zu Unrecht angesetzt worden. Foto: Schumacher

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Wolfgang Schumacher ist entsetzt. Spontan kommt ihm der Titel „Mein Freund, der Baum“ der Sängerin Alexandra in den Sinn. „Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot ...“ Nun, im Morgenrot fielen die Bäume am Rande eines Wirtschaftsweges zwischen Wenkeloh und Neuenfelde nicht. Doch das Ergebnis sei leider das Gleiche, wendet sich der Scheeßeler an die Zeitung. Bei einem Fahrradausflug durch die Gemarkung Westeresch sei ihm vor wenigen Tagen an besagter Stelle aufgefallen, dass an einzelnen Bäumen die Kettensäge angesetzt worden war. „Beim Anblick dieser überflüssigen und für Flora und Fauna unsinnigen Vorgehensweise fällt mir wirklich nichts mehr ein“, empört sich der Rentner, der früher einmal in höherer Position bei der Gemeinde gearbeitet hat und sich seit einiger Zeit in der Öko-Bürgerinitiative „Scheeßel für den Planeten“ engagiert. Durch den Kahlschlag, sagt er, sei beispielsweise den dort lebenden Tieren ein Rückzugsort genommen worden – ein Kahlschlag, hinter dem er als Verursacher den Scheeßeler Fachbereich Straßen und Grün vermutet.