Alles neu machen die Sommerferien

Gemeinde nutzt die Zeit für Renovierungsarbeiten an ihren Schulen und Kindergärten

+ Ganz schön schwer, diese Kautschuk-Fliesen: Hausmeister Klaus Lüdemann (v.l.), Christian Seidler (Fachbereich Gebäudewirtschaft), Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele und Sven Frohböse (Gebäudewirtschaft) begutachten den neuen Bodenbelag in der Beekeschule.

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Gähnende Leere in den Schulen und Kindergärten im Beeke-Ort? Von wegen. Ferienzeit mag für die Kinder und Jugendlichen gelten, in den Gebäuden aber wird in diesen Tagen kräftig geschuftet. Denn in den Ferien stört das den laufenden Betrieb nicht. Und so packt die Gemeinde einmal mehr die Gelegenheit am Schopfe und lässt Sanierungsarbeiten durchführen: an der Grundschule, der Beekeschule, im Beeke-Kindergarten und im Kindergarten Sperlingsweg. Insgesamt investiert die Kommune hierfür rund 235 000 Euro.