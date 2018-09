Sommerfest der Flüchtlingshilfe: Weniger Gäste als zuvor

Jeersdorf - Stimmengewirr und Kinderlachen weht durch den Jeersdorfer Heicks Park, dazu Gesprächsfetzen und Grillschwaden. Einige Jugendliche spielen Federball, Kleinkinder jagen Luftballons hinterher. Auf den Bänken sitzen Erwachsene, rauchen und klönen. Neben Deutsch ist Persisch zu hören und Arabisch.

Zum dritten Mal hatte der Verein Scheeßeler Flüchtlingshilfe Geflohene, Einheimische, Unterstützer und Förderer zum Sommerfest eingeladen. Der Nachmittag verläuft anders als in den vergangenen Jahren: Einige Tische bleiben leer. Weniger Zuwanderer nehmen das Angebot an. Das liegt nicht nur an der Uhrzeit – auch die Einheimischen haben sich darauf eingestellt und trudeln erst nach und nach ein.

Und auch die Abwanderungen bereits anerkannter Asylbewerber in die Großstädte, aber auch nach Rotenburg, machen nur einen Teil der Erklärung für die mit etwa 50 Teilnehmern verhältnismäßig geringe Zahl derer aus, die sich heute Grill und Buffet teilen. „Viele suchen sich ein neues Umfeld, wollen nicht mehr mit dem Kreis der Hilfebedürftigen assoziiert werden“, konstatiert Vereinsvorsitzender Paul Göttert, „und das ist auch in Ordnung.“

Auch die Gesprächsthemen verdeutlichen: Hier geht es nicht mehr um Ersthilfe, sondern man ist einen Schritt weiter. „Was macht das Praktikum – hat deine Frau den Platz bekommen?“, will Gabriela Villwock von einem Iraner wissen. Uta Hoops erkundigt sich, während sie einem kleinen Mädchen die Schleife zubindet, bei einem Afghanen: „Arbeitest du diese Woche in der Früh- oder noch in der Spätschicht?“ Es geht um Ausbildung, Arbeit, den Führerschein und Umzug und den Nachzug der Familien.

Die Kinder gehen in die Schule, andere machen eine Ausbildung

Hassan Ali, vielen hier vom Scheeßel-Tag und den Weihnachtsmärkten als Falaffelbäcker bekannt, sieht zufrieden aus: Seine Frau und vier Kinder sind vor drei Monaten hergezogen. Tochter Abis besucht die Jugendwerkstatt, eine Initiative des Jobcenters, die beiden Zwillinge Aouday und Igra besuchen die Schule. Schon zuhause haben sie angefangen, deutsch zu lernen. Ob es ihnen hier gefällt? Für die Entschlüsselung der Frage reichen die Sprachkenntnisse noch nicht aus.

Der Syrer Bilal Hesso kommt hinzu und dolmetscht. Er wird in eineinhalb Jahren seine Lehrer als KFZ-Mechatroniker in einem Scheeßeler Autohaus beenden. Ob er dann übernommen wird? „Schon, aber ich werde wegziehen“, verrät er, „nach Stuttgart oder Köln, und dann meinen Meister machen“. Von einer solchen Vita können die meisten hier vorerst nur träumen.

Deutlich wird aber auch: Die Dinge verändern sich, oder, wie Göttert es ausdrückt: „Alles ist im Fluss. Wenn diese Form der Veranstaltung sich überlebt hat und nicht mehr so gefragt ist, überlegen wir uns eben etwas anderes.“ Gefragt sind an diesem Nachmittag die Würstchen – zunächst „halal“, dann „haram“.

