Alles im Lot

Aktivitäten des Fördervereins der Beekeschule laufen in geordneten Bahnen

+ Marianne Raatz (v.l.), Anja Schürmann, Christa Hillebrand und Britta Storch-Jochimczyk vom Vorstand des Fördervereins blicken zufrieden zurück und nach vorn. - Foto: Heyne

Scheeßel - Rekordverdächtig war sie ja, die Leistung des Vorstands des Fördervereins der Beekeschule anlässlich dessen jüngster Generalversammlung. Und das bezog sich nicht etwa auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder – nur wenige hatten sich am Montagabend in der Scheeßeler Oberschule eingefunden –, sondern an der Rekordzeit der Sitzung. In einer knappen halben Stunde waren Rück- und Ausblick erledigt, ebenso wie die Wiederwahl von Christa Hillebrand, deren Amtszeit ablief, ins Amt der Schriftführerin.