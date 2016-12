„Es war allerhand los“

Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele blickt im Jahresinterview zurück – und nach vorn

+ Ein Facelift für den Untervogtplatz – in diesem Jahr ging es mit dem Umbau los, im Frühjahr 2017 soll das Großprojekt fertig sein.

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Das Jahr neigt sich dem Ende. Zeit für Gemeindechefin Käthe Dittmer-Scheele (CDU), ein Fazit zu ziehen. Was waren in den zurückliegenden zwölf Monaten die großen Herausforderungen? Wie hat man sich ihnen gestellt? Was ist in 2017 zu erwarten? Im Jahresinterview blickt die Bürgermeisterin zurück und nach vorn.

Frau Dittmer-Scheele zum Einstieg einige Ergänzungsfragen: 2016 war für Rat und Verwaltung ein ...

Käthe Dittmer-Scheele: ... in jedem Fall ein besonderes und aufregendes Jahr. Wir haben beim Personal viele notwendige Einstellungen vorgenommen und konnten so manchen Vorgang dadurch bewältigen. Auch wenn wir Zufriedenheit nicht in jedem Einzelfall schaffen werden, dürfen wir nicht aufhören besser zu werden. Die Anforderungen an den öffentlichen Dienst werden nicht geringer. Im Gegenteil. Um weitere, nur drei große Ereignisse, herausstechend zu nennen ist der Baubeginn mit der Umgestaltung des Untervogtplatzes und das neue Domizil des Fachdienstes Straßen und Grün. Die Kommunalwahl, durch die sich der Gemeinderat völlig neu zusammengesetzt hat und die nächsten Wochen und Monate von einem intensiven Kennenlernen geprägt sein werden. Ich erhoffe mir, dass unsere gemeinsame Arbeit konstruktiv und wenig reibungslos sein wird.

2016 war für die Gemeinde ein ...

Dittmer-Scheele: Die Gemeinde hat auch ein spannendes Jahr 2016 hinter sich. Viele Ereignisse stehen im Zusammenhang mit Rat und Verwaltung. Kommunales Engagement und kommunalpolitische Entscheidungen erstrecken sich auf Lebensbereiche, die jede Bürgerin und jeden Bürger berühren. Das Freizeitangebot war in 2016 wieder sehr vielfältig. Wir hatten zudem den Scheeßel- Tag und allgemein war schon allerhand los.

2016 war für Käthe Dittmer-Scheele persönlich ein ...

Dittmer-Scheele: Persönlich war es war für mich ein sehr gegensätzliches Jahr. So hektisch und im Umbruch die berufliche Seite war, so harmonisch und voller Ruhe war meine private Zeit. Ich habe wunderschöne Urlaubstage erlebt, liebevolle Zusammenkünfte mit meiner ganzen Familie und erholsame Stunden im eigenen Garten verbracht.

Haben Sie als Bürgermeisterin alle die von Ihnen selbst gesteckten Ziele für Ihre Gemeinde erreicht?

Dittmer-Scheele: Das Machbare und das Notwendige in Augenschein zu nehmen, ist stets mein Ziel und nicht ans Kalenderjahr gebunden. Wie auch in der Vergangenheit –in Zukunft darauf zu achten, dass wir nicht über unsere Verhältnisse leben.

Eitel Sonnenschein gibt es nicht: Wo lagen die Probleme? Gab es Enttäuschungen für Sie?

Dittmer-Scheele: In welchen Bereichen gibt es schon immer eitel Sonnenschein? Gelebte Demokratie heißt sich mit unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen und enttäuscht bin ich nur, wenn Meinungsverschiedenheiten nicht sachlich ausdiskutiert werden können.

Blicken wir in die Zukunft: Wo wollen Sie 2017 als Erstes mit Projekten, Vorhaben oder Initiativen ansetzen?

Dittmer-Scheele: Die Agenda ist lang, aber erstmal angefangene Dinge beenden.

Ohne Investitionen tritt Scheeßel auf der Stelle. Wo investiert Ihre Kommune im kommenden Jahr?

Dittmer-Scheele: Ganz sicher in die Planung zur Veränderung des Rathausgebäudes.

Was ist ihr persönlicher Wunsch für das nächste Jahr?

Dittmer-Scheele: Lauter nicht materielle Dinge. Ich wünsche mir, dass Scheeßel als Wohnort so lebenswert und liebenswert bleibt. Dass ein friedvolles Miteinander auch mit Menschen fremder Kulturen möglich ist. Und natürlich Gesundheit für alle Lieben und die ganze Familie. In diesem Sinne wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern von Scheeßel einen guten Start ins neue Jahr.