Scheeßel - Von Lars Warnecke. Kompliment für den Museumsleiter: „Wir sind wirklich sehr zufrieden mit ihm.“ Das sagt Uwe Wahlers, Vorsitzender des Heimatvereins Scheeßel, über Nils Meyer. Seit Dezember 2017 leitet der heute 46-Jährige die Geschicke des Heimatmuseums – hauptamtlich, mit Geldern, die der Landkreis und die Gemeinde beisteuern. Da dürfe man schon mal ein kleines Resümee ziehen. Er sei ein Kümmerer, sich in seiner Arbeit zu nichts zu schade, untermauert Wahlers sein Lob. „Und gerade deswegen ist er auch die ideale Besetzung für diese Stelle.“

Was wiederum Meyer damals bewogen habe, für den Job von Nordenham nach Scheeßel zu wechseln? „Weil der Heimatverein aufbauend auf dem, was das Museum schon bot, eine Vision hatte, wo er hin wollte“, sagt der studierte Museumspädagoge, der nicht müde wird zu betonen, wie angenehm es ihm die Ehrenamtler in den ersten Wochen und Monaten gemacht hätten, im Beeke-Ort Fuß zu fassen. Die Perspektive, diesen Prozess mit der ihm gegebenen Expertise aktiv mitgestalten zu können, das habe ihn am Ende überzeugt. „Und mittlerweile sind wir da ja auch auf einem richtig guten Weg.“

Das sieht auch Uwe Wahlers, der der inzwischen verstorbenen Christine Behrens 2015 im Vorsitzenden-Amt gefolgt war, so. Er erinnert sich an ein Gespräch mit Rolf Wiese, damals noch Leiter des Freilichtmuseums am Kiekeberg, heute Vorsitzender des niedersächsischen Museumsverbandes, in dem der den Scheeßelern empfohlen habe, ihr Museum, nachdem die Exponate von Behrens und davor schon von ihrem Mann Friedrich über Jahrzehnte hinweg für die einzelnen Abteilungen gesammelt worden waren, in eine bestimmte Richtung zu lenken. „Daraufhin haben wir im Vorstand gesagt, dass unsere Blaudruckwerkstatt ein Alleinstellungsmerkmal sei, auf das man tatsächlich den Fokus richten sollte“, erinnert sich Wahlers.

Eine weise Entscheidung, zählt die jahrhundertealte Technik der Stoffveredelung, bei der Leinen- oder Baumwollstoffe mit Modeln so bedruckt werden, dass ein blau-weißes Muster entsteht, mittlerweile doch sogar zum immateriellen Unesco-Weltkulturerbe. Vor dem Hintergrund, dass dem Traditionshandwerk eine solche Ehre zuteilwerden würde, sei so schon sehr früh der Ruf nach einer Blaudruck-Dauerausstellung, die auf dem Meyerhof eingerichtet werden könnte, laut geworden, berichtet Wahlers. „Zwischen Elbe und Weser besteht hier im Museum ja auch die einzige Möglichkeit, den Blaudruck in all seinen Facetten zur Schau zu stellen – mit Annerose Rathjen und ihrem Team als Fachleute direkt vor Ort.“

Er und Meyer glauben jedenfalls fest daran, dass eine solche Ausstellung noch mehr Touristen anlocken wird. „Durch die Auszeichnung werden die Leute neugierig gemacht“, sagen beide. Natürlich wüssten auch sie, dass das Thema Blaudruck nicht gerade das massenkompatibelste sei. Der Meyerhof ist nicht Disneyland. „Aber gerade wenn das mit den ganzen kleinen Stellschrauben, an denen wir gerade noch drehen, funktioniere sollte, werden wir schon mehr Besucher in Scheeßel haben“, ist der Museumsleiter überzeugt. Als Beispiel nennt Meyer die Möglichkeit, via Autobahnbeschilderung auf den Ort als Weltkulturerbe-Stätte hinzuweisen. Dafür habe man sich beworben, ob es klappt, werde sich noch zeigen müssen.

Festgezurrt ist für die Dauerausstellung dagegen schon der Eröffnungstermin. Mitte März soll es im Weberhaus losgehen – mit Niedersachsens Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler (CDU) als prominenten Gast. Bis dahin bleibt für Meyer und seinen Kollegen vom Heimatverein noch viel zu tun – und für ein Hannoveraner Fachbüro, das mit der professionellen Ausgestaltung betraut ist. „Natürlich muss man für das Ganze auch ein paar Mittel einsetzen, die gezielte Werbung mit inbegriffen“, meint Uwe Wahlers. „Denn ohne nichts kommt auch nichts.“

Nils Meyer spricht von einer modernen Multimedia-Ausstellung mit „Wow-Effekt“, deren Hingucker eine illuminierte, 2,60 hohe und vier Meter breite Wandvitrine bilden würde, in der rund 60 Modeln, sozusagen der Schatz eines jeden Blaufärbers, ausgestellt seien. Auf einem thematisch aufeinander aufbauenden Rundgang würden Besucher über Schautafeln, Filmsequenzen und die Exponate selbst das gesamte Spektrum kennenlernen – angefangen bei der Textilherstellung über die Herstellung von Modeln und dem Anbau von Indigo bis hin zum richtigen Druck. Eintritt wollen die Verantwortlichen für die Weltkulturerbe-Werkschau nicht erheben. „Es darf nach dem Besuch aber natürlich gerne etwas gespendet werden“, sagt Wahlers, der auch schon wieder auf dem Sprung ist. Schließlich steht das Heimatmuseum nach sieben Jahren vor seiner Re-Zertifizierung – dafür hat der Vorsitzende noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen.