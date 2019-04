Alarm, es brennt!

Nein, die Absicht Feuerwehrmann zu werden, hatte unser Redakteur als kleiner Junge nicht. Eher rasender Reporter wollte er werden. In genau dieser Rolle hat er jetzt der Freiwilligen Feuerwehr Scheeßel einen Besuch abgestattet – und musste gleich kräftig bei einem ihrer Einsatztrainings mit anpacken. Luft nach oben gab es für ihn dabei noch reichlich.

VON LARS WARNECKE

Scheeßel – Mittwochabend, 19 Uhr. Mit zwölf Mann und zwei Frauen stehen wir in der Fahrzeughalle und harren der Dinge. Für uns fällt das Abendbrot heute aus. Draußen, vor den Toren, gießt es aus vollen Kübeln. Das hätte ich mir auch gleich denken können: Da, wo die Feuerwehr ist, kann Wasser ja nicht weit sein. Während Tobias Klintworth, der stellvertretende Ortsbrandmeister, die in voller Montur eingekleidete Truppe (mich inklusive) auf das einschwört, womit sie sich die nächsten zwei Stunden lang beschäftigen wird, werfe ich kurz einen verstohlenen Blick an mir hinab. „Schick, so ein Feuerwehroutfit steht mir ja sogar richtig gut“, denke ich bei mir. Doch modische Eitelkeiten müssen außen vor bleiben. Denn heute, und darum bin ich hier, wird geübt. „Freies Basistraining“ nennt die Feuerwehr das. Frei, weil jeder selbst entscheiden kann, ob er mitmachen möchte oder nicht. Einmal im Monat heckt jemand anderes ein solches Programm aus. Es setzt genau dort an, wo die Grundausbildung aufhört. Ein Schelm, wer nun glauben sollte, dem Pressemann werde es ausnahmsweise einfach gemacht. Aber dazu später.

Bevor es auf den Hof geht, wird sich erst einmal warm geraten. Wer hätte es gedacht: Klintworth mimt den Quizmaster. Er ist es auch, der das Training ins Leben gerufen hat, um so, wie er sagt, die 89 aktiven Mitglieder aller fünf in der Ortswehr organisierten und für sich betrachtet gut eingespielten Einsatzgruppen auch mal durchzumischen. „Die gängigen Strukturen aufzubrechen ist gerade bei uns Freiwilligen extrem wichtig, da wir eben im Gegensatz zur Berufswehr nicht immer mit einem festen Stamm zum Einsatz losfahren können.“ Da ergebe es Sinn, eine gewisse Austauschbarkeit zu schaffen, sodass jeder mit jedem im Ernstfall gut arbeiten könne. Das ist das Ziel, das leuchtet mir ein.

Weniger einleuchtend sind mir die Fragen, die der Vize-Ortsbrandmeister an die altersmäßig komplett durchgemischte Runde stellt. „Was macht der Angriffstrupp?“, will Klintworth wissen. „Natürlich Leben retten“, meint Simon Bassen, mein Nachbar. Er hat natürlich recht, doch auch die eingestreuten Antworten der anderen – also das erste Rohr vornehmen und sich bei Bedarf mit Atemschutz ausrüsten – treffen richtigerweise zu.

Was ich im weiteren Verlauf des Theorieteils erfahre: Jede Löschtruppe, die zu einem Feuer ausrückt, besteht aus neun Leuten. Neben dem Angriffstrupp, der in das Objekt reingeht, und dem Maschinisten, der das Einsatzfahrzeug lenkt, ist das der Wassertrupp. Dem obliegt es, die Wasserentnahme von der Entnahmestelle sicherzustellen sowie die Wasserversorgung bis hin zum Verteiler aufzubauen. Dann ist da noch der sogenannte Schlauchtrupp, der neben seiner rettenden Tätigkeit auch die Wasserversorgung zwischen Verteiler und den Rohren herstellen muss. Und natürlich gibt auch einen Gruppenführer mitsamt des ihm assistierenden Melders.

Was Letzterer zu tun hat, erfahre ich nun im praktischen Teil. Kärtchen werden an uns vergeben, auf denen die einzelnen Funktionsposten niedergeschrieben sind. „Melder“ steht auf meinem. Zwei Durchläufe werden nun nacheinander durchgespielt. In beiden Fällen ist das Feuerwehrhaus selbst das Zielobjekt. In den Taschen piepen die Meldeempfänger. Ich habe keinen, fahre aber natürlich gerne im Feuerwehrwagen mit. „Los, los, Leute, nun zeigt mal, was ihr könnt!“, ruft Klintworth meiner Löschgruppe hinterher, während sich der eine oder andere noch den Helm aufsetzt.

Und schon geht es rauf auf den feuerroten Bock, ein Löschgruppenfahrzeug 16/12. „Moment mal, das ist mein Platz!“, gibt mir einer von den „Löschern“ Bescheid und verweist mich auf den Sessel nebenan. Ja, auch das lerne ich: Im Fahrzeug gibt es für jedes Gruppenmitglied, je nachdem, welche Aufgabe er oder sie hat, eine feste Sitzordnung. Ganz außen, an den Türen, sagt man mir, würden immer die „Angreifer“ Platz nehmen, um so mit ihren Atemschutzgeräten bei der Ankunft am Einsatzort ganz ungehindert als erstes aussteigen zu können.

Zunächst fahren wir nun einmal um den Pudding. Der Gruppenführer, in diesem Fall ist es mit Sabine „Biene“ Schröder eine Gruppenführerin, hat eine unklare Lage gemeldet bekommen. Davon erzählt sie uns – und davon, natürlich nicht ernst gemeint, dass wir jetzt genauso gut auch um Möbelkauf zu Ikea fahren könnten. Trotz der bedrohlichen Lage, in die wir uns alle hineinversetzen sollen, herrscht während der kleinen Spritztour eine doch recht heitere Stimmung.

Allerdings ist mir immer noch nicht ganz klar, was ich gleich zu tun haben werde. Für Fragen bleibt keine Zeit. Als wir ankommen und ich aussteige, begehe ich den nächsten Fauxpas. „Immer schön rückwärts raus“, mahnen mich meine Beifahrer. Schließlich käme man mit schwerem Gerät auf den Schultern so wenigstens nicht in die Bredouille, sich irgendwo im engen Fahrzeug zu verhaken. Dienstvorschrift sei nun mal Dienstvorschrift. Beim zweiten Durchlauf, gelobe ich, mache ich es besser.

Nun geht alles ganz schnell. Das muss es auch, besteht die Aufgabe aller Beteiligten doch darin, so schnell es geht die Einsatzbereitstellung zu schaffen. Meine Aufgabe als Melder besteht indes darin, Schröder, die Gruppenführerin, auf dem Weg rund um das Feuerwehrhaus zu begleiten. Wenn wir wieder am Fahrzeug angekommen sind, sollte alles, aber wirklich auch alles aufgebaut sein – so lautet der Plan.

Mit einer Wärmebildkamera in der Hand, tastet die „Chefin“ im Vorbeigehen das komplette Gebäude ab. Würde es jetzt im Feuerwehrhaus brennen, würden auf dem Display jetzt rot-orangene Flecken zu sehen sein. So bleibt es aber bei Blau und Grün. „Alles in Ordnung“, stellt Schröder fest und bittet mich, das dem Angriffstrupp auf der anderen Seite des Gebäudes über Funk mitzuteilen.

Als wir den Ausgangspunkt erreichen, staune ich nicht schlecht: Im grellen Scheinwerferlicht sehe ich ausgerollte Schläuche und sonstige Geräte, ohne die ein Löschangriff nach heutigen Maßstäben gar nicht mehr möglich wäre. „Ihr lagt wirklich gut in der Zeit“, lobt Tobias Klintworth, wenngleich er hier und da in der Ausführung noch etwas Verbesserungspotenzial sehen würde.

Für die zweite Trainingsrunde, dieses Mal in personell leicht veränderter Konstellation, tausche ich den Posten des doch eher von körperlicher Arbeit befreiten Melders gegen den des eher körperlich geforderten Wassertruppmanns ein. Nachdem am und im Fahrzeug alles wieder dort verstaut ist, wo es hingehört, machen wir uns wieder auf den Weg. Feuerwehrautofahren, das kann ich jetzt mit Fug und Recht behaupten, macht wirklich richtig Laune.

Dieses Mal erlaube ich mir beim Ein- und Ausstieg keine Fehler. Simon Bassen, der mir als Partner im Trupp zur Seite steht, weist mich an, mit einem Schlüssel die Deckkapsel des praktischerweise in der Nähe befindlichen Hydranten abzuschrauben. Irgendwie will das Werkzeug aber nicht so recht greifen. Um mich herum erledigt derweil jeder besonnen seine Aufgabe. „Kollege, du musst den Schlüssel auch richtig herum ansetzen“, gibt mir Mike Bönisch vom Schlauchtrupp zu verstehen – und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Gegen 21 Uhr, nachdem wir auch noch zum Kindergarten Sperlingsweg ausgerückt sind, um das gleiche Szenario auch dort noch einmal durchzuspielen, ist Feierabend. Der Übungsabend ist beendet. Für mich war das Ganze wirklich mal eine Erfahrung wert. Feuerwehrmann möchte ich aber auch nach dieser Erfahrung nicht werden. Ich bleibe lieber bei dem Handwerk, welches ich von der Pike auf erlernt habe. Und dessen Werkzeug, Kugelschreiber und Notizblock, gestaltet sich dann doch weniger komplex, als das, womit die Brandschützer hantieren.