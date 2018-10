Akustischer Süden Amerikas

Jens Wolff (v.l.), Nina Poneleit, Holger Waffenschmidt und Alexander Opitz steckten das Publikum in der Lauenbrücker Scheune mit ihrer Begeisterung für Bluegrass an. - Foto: Heyne

Lauenbrück - Die Scheune in Lauenbrück scheint sich zum Geheimtipp für Livemusik zu mausern. Vielen Gästen sind die jährlichen Konzerte des irischen Singer-Songwriters Larry Mathews ein Begriff. Eine ganz andere Stilrichtung war am Samstagabend bei Angelo und Maria Matsis zu hören. Ganz spontan hatten sie der Anfrage einer Bluegrass-Band vor gut einer Woche grünes Licht gegeben. Entsprechend überrascht waren einige Gäste, zum Dinner Musik von Banjo, Mandoline, Gitarre und Geige zu hören.

Für das Quartett um Ehepaar Nina Poneleit und Alexander Opitz war der kurzfristig anberaumte Gig hingegen fast ein Heimspiel. Das in Scheeßel und Lauenbrück aufgewachsene Ehepaar, mittlerweile in Heidelberg zuhause, war gemeinsam mit den Mitstreitern Jens Wolff (Banjo) und Holger Waffenschmidt (Geige und Mandoline) für einen Bandausflug in den Beeke-Ort zurückgekehrt. Die Eltern hatten das Konzert organisiert, das von rund 60 Zuhörern begeistert gefeiert wurde.

Die Hobbymusiker, die sich erst vor zwei Jahren bei einer Jam-Session gefunden haben und erst seit einem Jahr gemeinsam konzertieren, machten mit viel Spielfreude, gut gelaunten Ansagen und vor allem einem ausgefeilten Zusammenspiel der Instrumente einen Retro-Trip in die USA. Von dort stammt die temporeiche Stilrichtung, in die Einflüsse aus Gospel, amerikanischer Volksmusik, Country und Western einfließen, und die zuweilen als Basis für modernen Rock angesehen wird.

Süchtig sind die vier Musiker mittleren Alters allerdings nicht nach Gras, wie der Bandname „Hooked on Grass“ vermuten ließe, sondern eben nach Bluegrass. Was die Faszination der Retromusik ausmacht: „Die Szene ist persönlich, interaktiv und überaus offen“, erklärt Waffenschmidt. Bei den ursprünglich von in Süddeutschland stationierten US-Soldaten eingeführten Jam-Sessions sei jeder willkommen mitzumachen, „auch wenn er nur drei Akkorde kann“. Bandkollege Opitz schätzt die positive Energie der Musik, den Drive. Und: „Das Spiel ist auf ganz unterschiedlichen Niveaus möglich, und es gibt viel Austausch untereinander.

So erlebten die Gäste Standards wie von A.P. Carter, Johnny Cash oder der Stanley Brothers, den oft gecoverten Dylan-Klassiker „Waggon Wheel“ oder das als Cup-Song bekannten „When I‘m gone“ als flotten Uptemo-Skiffle, ließen sich musikalisch mit zwei Flaschen Whisky im Gepäck auf einen Roadtrip nehmen und hörten in dem treibenden Strich der Geige (ebenso wie die Mandolinenparts meisterlich gespielt von Waffenschmidt) immer wieder rasante Eisenbahnfahrten durch den Wilden Westen. Dabei wechselten Instrumentalstücke mit den zumeist mehrstimmig mit harmonisch stimmigen Gesangsstücken ab. Die Akteure stellten nicht nur abwechselnd ihre Qualitäten als Solisten unter Beweis, sondern auch als versierte Sänger der Lead- und Begleitstimmen. „Die werden immer besser“, konstatierte Dorothea Hopf aus Abbendorf während des zweistündigen Konzerts anerkennend. Auch Wirt Angelo war angetan: „Respekt, sie spielen weitgehend ohne Technik – das ist heute selten!“

Der Dank der Band galt nicht nur dem Publikum, das sich als sehr offen für die auf dieser Bühne neue Musikform gezeigt habe, sondern auch den Eltern Hans und Silvia Poneleit, die den Auftritt organisiert hatten: „Sie hatten die Idee, haben Plakate aufgehängt und mein Hemd gebügelt“, betonte Schwiegersohn Opitz mit einem Augenzwinkern. Mit stimmigen Harmonien, die sich besonders in der erklatschten A-Capella-Zugabe offenbarten und einem Publikumschor bei „Fox on the Run“ entließ das Quartett das Publikum schließlich aus dem akustischen Wilden Westen. - hey