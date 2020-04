Gemeindebücherei Scheeßel darf nächste Woche unter Auflagen wiedereröffnen 

Leere Gänge durch Personenbeschränkung und genügender Abstand sollen in Zukunft in der Bücherei für eine sichere Ausleihe sorgen. Foto: Heyne

Scheeßel – Gute Nachrichten für Leseratten: Nach einigen Wochen „Zwangspause“ soll die Scheeßeler Gemeindebücherei am kommenden Dienstag zu den normalen Öffnungszeiten wieder eröffnen. Möglich wurde dies, wie eine Nachfrage bei Verwaltungsmitarbeiter Stefan Behrens ergab, durch die jüngste Landesverordnung, die den Weg für eine Öffnung unter Auflagen frei gemacht hat.

Im Unterschied zu Sottrum und Rotenburg, wo die Kunden derzeit auf einen Online-Katalog zurückgreifen, den gewünschten Lesestoff per E-Mail bestellen können und virtuell sogar vorläufige Leseausweise beantragen, war der Ausleihbetrieb im Beekeort zwischenzeitlich zum Erliegen gekommen. Behrens erklärt, warum: „Wir sind noch nicht so weit: Unser Online-Katalog ist noch nicht freigeschaltet, da die Digitalisierung unserer Medien noch nicht abgeschlossen ist.“ Außerdem habe es laut Rückmeldung der beiden Mitarbeiterinnen auch keine Nachfrage gegeben. „Ich glaube nicht, dass da in den letzten Wochen großartiger Bedarf war“, so Behrens. Für die Zukunft sei die Möglichkeit für die Kunden, per Internet sich einen Überblick über das Angebot an Ausleih-Medien zu verschaffen, aber durchaus geplant.

Kurzfristig geht es zunächst jedoch erst mal darum, die baulichen und gesundheitstechnischen Voraussetzungen für die Büchereiöffnung zu schaffen. Dazu gehören Spuckschutzwände aus Acrylglas, Desinfektionsmittel für die Hände im Eingangsbereich und für die Mitarbeiterinnen zum Desinfizieren der Flächen sowie ein Flipchart mit den wichtigsten Regeln wie Abstand halten und die Beschränkung auf fünf Personen. „Und auch die Mundschutzvorschrift, die ab Montag niedersachsenweit in den Geschäften gilt, greift selbstverständlich auch hier“, betont Behrens. Probleme bei der Einhaltung erwartet er nicht: „Unsere Besucher sind im Allgemeinen sehr vernünftig.“ Die ausgeliehenen Medien, sagt der Verwaltungsmann, würden automatisch verlängert. Die Verlängerung gelte zwei Wochen über den Wiedereröffnungstermin am Dienstag hinaus. „Auf Mahngebühren verzichten wir in dieser Situation natürlich.“ hey