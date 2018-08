Der Acker wird lebendig

Westeresch - Von Lars Warnecke. Der weiße Riese mit seinen roten Turmspitzen ragt schon gen Himmel, die Wände sind nahezu eingesetzt. 16 Meter misst das Sechs-Masten-Zelt an seinem höchsten Punkt. Platz bietet es auf 2 200 Quadratmetern – und damit genug für die Tausenden Besucher, die an diesem Wochenende zum Oldie-Abend und zur jbs-Maisfeldfete erwartet werden.

Ein Besuch auf dem Veranstaltungsgelände, am Ortsrand von Westeresch, zeigt: Der Aufbau für die große Doppel-Sause läuft auf Hochtouren. Seit Tagen wird gehämmert, geschraubt, vermessen und montiert. Das gemeinsame Ziel haben Organisations- und Aufbauteam klar vor Augen: Aus einem schlichten 08/15-Acker eine bunte, stimmungsvoll illuminierte Partyhochburg zu machen.

Bohrmaschinengeräusch und Hammerschläge erfüllen die schwülwarme Luft. Ein Helfer stutzt die Flächen mit einem Aufsitzmäher. Überall herrscht geschäftiges Treiben. Langsam nimmt das Budendorf Gestalt an und die Veranstalter von der Landjugend Westeresch, die natürlich selbst beim Aufbau fleißig mit anpacken, fiebern dem Wochenende entgegen. Bis das Publikum am Freitag zum Oldie-Abend eingelassen werden kann, gibt es für die rund 100 Beteiligten aber noch einiges zu tun.

Mittendrin im Geschehen stehen Florian Viets und Gert Wahlers. Ohne sie würde hier nichts laufen. Ersterer ist schon von Anfang an mit der Organisation betraut – seit die Maisfeldfete mit dem Hauptsponsor, der Firma jbs Scheeßel, 2011 das erste Mal über die Bühne ging. Für Wahlers, 20 Jahre jung, ist es das erste Mal. „Ich hätte gar nicht gedacht, wie viel Behördenkrams zu so einer Veranstaltung gehört“, schmunzelt der frisch ausgebildete Landschaftsgärtner, der demnächst für ein Jahr nach Kanada auswandern will. „Seit wir von der Landjugend im Februar beschlossen haben, das wieder aufzuziehen, hatte ich in Sachen Vorbereitung jedenfalls schon gut zu tun.“ Doch all die Mühe würde sich nun ja auszahlen, sagt der junge Mann, während hinter ihm per Kran die Zeltplane in die Höhe gehievt wird. „Unser Sechsmaster kommt übrigens gerade vom ,Sonne-Mond-Sterne‘, einem Techno-Festival in Saalburg.“

Ob der Aufbau im Zeitplan liege? „Nee, schief gelaufen ist nichts, jedenfalls nichts, was sich nicht schnell wieder hat ausbügeln lassen”, meint Florian Viets (29). Die jahrelange Erfahrung und das Organisationsgeschick des Teams, dem erstmals auch die Landjugendgruppe aus Westerholz unter die Arme greift, helfe halt, Problemfelder frühzeitig zu erkennen. „Es ist fast schon Routine“, findet auch sein Kollege. Dennoch: Zwölfstündige Arbeitstage seien in dieser Woche keine Seltenheit, lässt Gert Wahlers wissen. Mindestens. „Spaß macht es aber trotzdem.“

Zurück zum Gelände. Das ist bereits auf rund 1,8 Kilometern Länge vollends eingezäunt (der Bauzaun war zuletzt auf dem Rotenburger Fugplatz, beim Ferdinands Feld Festival, zum Einsatz gekommen), 1 000 Meter Stromkabel sind verlegt, ebenso die Wasseranschlüsse. Sieben Toilettenwagen und etliche Mülleimer haben ihren festen Platz im Maisfeld gefunden, ebenso die ersten Gastronomiestände.

„Die Wetterprognosen für beide Tage sind super“, wissen die beiden Chef-Organisatoren. Zufriedenheit auch beim Kartengeschäft. Fast alle der auf 3 500 limitierten Tickets für die Maisfeldfete wurden verkauft. Noch sei ein kleines Restkontingent an den Vorverkaufsstellen zu haben, „für Kurzentschlossene im Hol-ab-Getränkemarkt in Scheeßel sogar noch bis 20 Uhr am Samstag“, verrät Wahlers.

Mit besonderer Spannung blicken er und seine Mitstreiter auf den Freitagabend – immerhin betritt die Landjugend mit der Ausrichtung eines Oldie-Abends, welcher der Maisfeldfete vorgeschaltet ist, Neuland. „Wir hoffen natürlich auf ganz viel Zuspruch“, so Viets, der beruflich als Außendienstler arbeitet. Die Tendenz beim Vorverkauf lasse aber erahnen, dass auch diese Veranstaltung, für die es auch eine Abendkasse geben wird, von Erfolg gekrönt sein wird. Eines sei aber schon jetzt so sicher wie das Amen in der Kirche: Ein dichtes Gedränge, wie man es bei der letzten Party vor zwei Jahren am Einlasstor erleben konnte – die Veranstalter mussten dafür jede Menge Kritik einstecken –, soll es dieses Mal nicht geben. Einem neuen Sicherheitscheck-Management sei Dank.