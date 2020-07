Abschlusszeugnis mit Gummihandschuh

Scheeßel – Es hätte so schön sein können: Familien auf Picknickdecken, im Halbschatten unter den großen Eichen hinter der Beeke-Schule, die Rede- und Musikbeiträge der Abschlussfeier für die 43 Abgänger erschallen über Lautsprecher, die Gäste laben sich an den liebevoll vom Kollegium gepackten Picknicktüten. Allein: Nicht nur Corona, sondern auch das norddeutsche Wetter machte der Scheeßeler Oberschule am Donnerstagnachmittag einen Strich durch die Rechnung. Dass die Feier in der Aula an kleinen Familien-Tischen dann doch würdig über die Bühne gehen konnte, war neben dem kleinen Jahrgang auch dem glücklichen Umstand des späten Termins geschuldet, wie Schulleiter Sven Borstelmann auf Nachfrage erzählte: „So kommen wir in den Genuss der letzten Lockerungen.“

So waren es eher die kleinen Details, die darauf hindeuteten, dass hier an den Tischen eben keine „normale“ Abschlussfeier begangen wurde, sondern eine „unter anderen Vorzeichen“, wie Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele in ihrem kurzen Grußwort anmerkte: Gäste, die an ihren Platz geleitet wurden, wo eine „Gästeliste“ zur Ansteckungsverfolgung im Infektionsfall wartete, der weiße Gummi-Handschuh, mit der Borstelmann die Reifezeugnisse auf einen Ständer legte, die vielen nicht geschüttelten Hände und natürlich der Mundschutz, bei vielen Geehrten passend zur feierlichen Garderobe.

Andere Momente ließen die allgegenwärtige Pandemie kurz in Vergessenheit geraten: die Livemusik von Neuntklässler Michael Dundukov am Klavier oder der dreiköpfigen Lehrerband und natürlich das vom zehnten Jahrgang eingereichte Video, in denen die Welt der Schüler noch in Ordnung war: „Es tut gut, Bildern zu sehen, wo man noch Kontakt haben durfte“, wurde Moderator Jan Patterson sentimental. Bei allem, worauf der „aufgeschlossene Jahrgang mit Schalk im Nacken“ laut Borstelmann verzichten musste wie Abschlussfahrt und -streiche, hätten die veränderten Bedingungen doch auch ihr Gutes gehabt: „Bis jetzt ist wohl noch nie eine Gruppe so intensiv vorbereitet worden!“ Die Intensivkurse in Kleingruppen à zehn Schülern seien durch die allmähliche Lockerung nach dem Lock-Down möglich geworden, wo der Jahrgang als einziger vor Ort beschult wurde; es werde darüber nachgedacht, dieses Modell der Crashkurse in den nächsten Jahren ähnlich weiterzuführen. Entsprechend konnten sich die Ergebnisse sehen lassen: vier Schüler erreichten ihren Hauptschulabschluss nach Klasse 9, vier nach Klasse 10, elf Mal wurde der Realschluss und 20 Mal der erweiterte Realschulabschluss erreicht.

Einer, der neben ehrenamtlichen Sanitätern und Tutoriumsbesten gesondert geehrt wurde, war Kahim Waziri. Der 17-Jährige, der 2017 mit seinem Bruder aus Afghanistan geflohen war, besucht seit 2018 die Beeke-Schule. Für ihn war der Wegfall der Hälfte des Präsenzunterrichts besonders schwierig, „allerdings hatte ich jeden Tag zwei Stunden nachmittags Hilfe zuhause", meint der aufgeweckte junge Mann mit dem Strahlen in den Augen, der in einem Kinderheim lebt. Allein gelassen habe er sich nicht gefühlt, erzählt er in nahezu perfektem Deutsch. Er hat allen Grund, stolz auf das Erreichte zu sein: Er hat seinen Ausbildungsplatz als Metallbauer nach den Sommerferien bereits in der Tasche.