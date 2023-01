Aus dem Gericht: Scheeßeler wegen Raubüberfall und Vergeltung angeklagt

Von: Wiebke Bruns

Die beiden Angeklagten sollen im November 2020 den Scheeßeler Netto-Markt überfallen haben. Offenbar war dies abgekartet. © Heyne

Zwei Männer sollen im November 2020 den Scheeßeler Netto-Markt ausgeraubt haben. Doch mindestens eines der gefesselten Opfer ist Komplize.

Verden/Scheeßel – Es ist eine merkwürdige Geschichte: Zwei 27 und 28 Jahre alte Männer aus Scheeßel sollen für den Überfall auf den örtlichen Netto-Discounter am 24. November 2020 verantwortlich sein. Allerdings soll es, zumindest zwischen den beiden Freunden, ein abgekartetes Spiel gewesen sein. Bei den damals überfallenen und gefesselten Mitarbeitern handelt es sich um den heute 28-jährigen Angeklagten und die Mutter des 27-Jährigen.

Die 52-Jährige war offenbar nicht in den Plan involviert, denn nur gegen die beiden Männer wurde Anklage erhoben. Nun hat sich die Justiz mit dem Fall befasst – und einigen mehr.

Seit Dienstag muss sich das Duo wegen dieser und weiterer Taten aus insgesamt drei Anklageschriften vor der 4. Großen Strafkammer des Landgerichts Verden verantworten. Hinsichtlich des Überfalls im November 2020 wird ihnen Diebstahl mit Waffen und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Die beiden Mitarbeiter seien gefesselt und eingesperrt worden, während die beiden Tatausführenden mit rund 37 800 Euro Beute sowie drei Tablet-PCs flüchten konnten. Der dritte Tatbeteiligte konnte nicht ermittelt werden.

Allerdings waren die beiden Angeklagten nach Darstellung der Staatsanwaltschaft im Herbst 2020 durchaus umtriebig – der Überfall auf den Netto-Markt ist nicht die einzige Tat, die die beiden damals begangen haben sollen. Als Diebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl und Raub wertet die Staatsanwaltschaft die am 11. und 12. September 2020 verübten Taten. Ebenfalls in Scheeßel sollen die Angeklagten die damals von dem 27-Jährigen getrennt lebende Ehefrau und einen Mann auf einer Einfahrt abgepasst haben. Der 28-Jährige „zog die Frau an den Haaren aus dem Auto, um an ihre Handtasche zu gelangen“, verlas die Staatsanwältin. Aus dieser soll er ein Portemonnaie mit 300 Euro Bargeld entwendet haben. Während der 27-Jährige auf den Beifahrer eingeschlagen und diesem „multiple Schädelprellungen“ zugefügt habe. Anschließend sollen die Männer die Wohnung der Frau durchsucht und einen Ehering, Kleidung sowie Technik entwendet haben.

Von „Vergeltung aus Eifersucht“ geht die Staatsanwaltschaft als Motiv in der dritten Anklageschrift aus. Zwischen dem 20. und 22. September 2020, also wenige Tage vor dem Überfall auf den Scheeßeler Netto-Discounter, seien die Angeklagten in das Haus der Familie des Nebenbuhlers in einem Scheeßeler Ortsteil eingebrochen. Gestohlen wurde laut Anklage eine Spielekonsole. „Da sie mit der Beute nicht zufrieden waren und weiter Vergeltung üben wollten“, so die Staatsanwältin, seien sie noch einmal in das Haus eingestiegen. Im Obergeschoss des Wohnhauses „verstopften“ sie die Abflüsse von Dusche und Waschbecken, stellten das Wasser an und verließen das Haus.

„Wie beabsichtigt konnte das Wasser nicht abfließen.“ Über ein bis zwei Tage lief es durch die Geschossdecke ins Erdgeschoss. Der „Substanzschaden“ wird mit 17 500 Euro angegeben. Vorübergehend sei das Haus nicht bewohnbar gewesen.

Die Mutter des 27-Jährigen hat als erste von zehn Zeugen, die das Gericht befragen will, die Aussage verweigert. Und auch die beiden Angeklagten machten zumindest beim Prozessauftakt von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Vier weitere Verhandlungstage bis zum 3. Februar sind für den Prozess vorgesehen.