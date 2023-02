Abenteuerurlaub mit Kiste statt Koffer: Familie Gallo bereitet sich auf winterliche „Baltic Sea Circle“-Rallye vor

Von: Ulla Heyne

Teilen

Erstmals mit Sohn Niklas (nicht im Bild) und Ehefrau Petra auf Abenteuerrallye: der Jeersdorfer Autonarr Thorsten Gallo. © Heyne

Stockholm, norwegische Lofoten, Nordkap, Sankt Petersburg, Tallin und Hamburg – was sich liest wie die Reise-Wunschliste für die nächsten drei Jahre, will eine Jeersdorfer Familie in nur 16 Tagen mit dem Auto bereisen.

Jeersdorf – Besucher der Familie Gallo wundern sich dieser Tage – weder über das neue Gefährt vor der Haustür mit Allradantrieb, Dachreling für Reifen mit Spikes und Kisten sowie Hagelschutz-Anstrich, noch über die Tütensuppen, die sich im Wohnzimmer stapeln. Schließlich ist es nicht die erste Abenteuerrallye, die die reiselustigen Jeersdorfer bestreiten – wohl aber die erste im Trio.

Die Leidenschaft von Autonarr Thorsten, sie hat Kreise gezogen. Mittlerweile ist nämlich nicht nur Sohn Niklas (23) infiziert, mit dem er einige seiner insgesamt fünf „Abenteuerfahrten mit Sicherheitsnetz“ bestritten hat, sondern auch Ehefrau Petra. Als Wohnmobilisten ein eingespieltes Team, hatte sie im vorigen Sommer bei einer einwöchigen Deutschlandtour („die Mädchenvariante“, wie Vater Gallo schmunzelt), Lunte gerochen. Der „alte neue“ angeschaffte Subaru, der den nach der Mercedes T-Klasse benannten „Teewagen“ ersetzt, ist nicht nur für Schnee und Eis ausgelegt, sondern bietet drei Personen Platz zum Sitzen – allerdings nicht wie sonst auch zum Schlafen. Deshalb, so Torsten Gallo, sei das Thema der gut zweiwöchigen organisierten Tour durch Skandinavien bis zum Nordkap auch „Hütten und Hotels“.

Für die „heilige Handlung“ des Anbringens der Sticker wartet das Ehepaar noch auf Sohn Niklas. © -

Frieren dürfte dennoch ein Thema sein – nicht vergebens haben die drei sich mit Merino-Unterwäsche, Schlafsäcken für alle Fälle und das Auto mit einer Heizung für das Kühlwasser ausgestattet. Die grobe Strecke über Helsinki und Tallin kennt der „Mann am Steuer“ bereits von seiner ersten „Baltic Sea Challenge“ 2014, „allerdings im Sommer und damals noch durch Russland.“ Ihn reizt vor allem die Aussicht auf winterliche Landschaften, meterhohen Schnee und den eingeplanten „Drift-Tag“ auf dem Eis. Gattin Petra hofft vor allem auf Nordlichter, wie schon im letzten Norwegen-Urlaub, „und ich möchte unbedingt ans Nordkap.“ Das allerdings ist noch nicht sicher, „im vergangenen Jahr war die Straße wegen der Schneelage gesperrt“, weiß Thorsten aus einschlägigen Gruppen in den Sozialen Medien. Dort hat er auch das neue Fahrzeug gefunden – ein 23 Jahre alter, 120 000 Kilometer gelaufener Subaru Forrester. Offiziell ist die ursprüngliche Teilnahmebedingung, dass die Fahrzeuge älter als 20 Jahre sein müssen und nicht mehr als 2 000 Euro kosten, zwar aufgehoben; für die Gallos ist sie trotzdem ein Muss, „da bin ich Old-School.“ Was auch dieses Mal gilt, ist der Kodex, dass Autobahnen und Navigationsgeräte tabu sind.

Sohn Niklas, der seit Herbst als Ingenieur in Graz arbeitet, kümmert sich um die Sozialen Medien – auf der „FindPenguins“-App sollte die Position des Teams „Teewagensimplythebest“ in Echtzeit angezeigt werden, Bilder von den im Fahrzeug verbauten Kameras und der Drohne gibt’s auf dem eigens angelegten gleichnamigen Instagram- und Facebook-Account. So können Freunde und Sponsoren die Tour verfolgen, die das Projekt finanziell unterstützen.

Kisten statt Koffer: Das ursprünglich für eine Atlantik-Pazifik-Tour aufbebaute Gefährt erfordert so manche Kompromisse. © -

Denn auch das ist geblieben: Die Teilnehmer verpflichten sich, einen Obolus für einen guten Zweck (dieses Mal den ASB-Wünschewagen) zu entrichten. Bisher seien so meist vierstellige Beträge zusammengekommen, so die Gallos. Was die letzte Woche vor den 8 000 Kilometern Abenteuer im Trio noch zu tun bleibt? Darauf Thorsten Gallo: „Kisten packen, Koffer sind zu sperrig, Werkzeug zusammenstellen – und natürlich die Sticker am Wagen aufkleben!“

Wohin spenden? Wer das Jeersdorfer Team finanziell unterstützen möchte: Das Spendenkonto für die „Baltic Sea Circle“ lautet DE87500105175429604378.