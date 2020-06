Abenteuer Altbau

Scheeßel – Wenn Stefan Behrens in sein zukünftiges Büro will, muss er über Rohre steigen, bunte Kabelnester unter der Decke passieren und auf dem Weg Trockenbauer und Elektriker grüßen. Auch wenn der allgemeine Vertreter der Bürgermeisterin planungsgemäß mit dem Umzug noch bis Ende des Jahres warten muss: Zumindest viele der Wände sind im neu aufgestockten Anbau in der ersten Etage schon gezogen, mit etwas Fantasie lassen sich bereits das Büro der Bürgermeisterin mit Blick auf den Untervogtplatz, das ihrer Sekretärin und der große Sitzungssaal erkennen. Der soll später für mehr Raumflexibilität mit Holzschiebewänden auch in zwei kleinere Säle unterteilbar sein.

Das Ziel der ab Mitte August 2019 realisierten Maßnahme: „Ein moderner Arbeitsplatz für mehr als 30 Mitarbeiter mit Wohlfühlatmosphäre“, drückt Behrens es aus. Das lässt die Gemeinde sich rund drei Millionen Euro kosten. Neben der Modernisierung des Ende der 70er-Jahre gebauten Rathauses stehen auch strukturelle Veränderungen im Vordergrund: Publikumsintensive Bereiche wurden um den neuen Wartebereich herum angeordnet. „Das schafft Synergieeffekte und kurze Wege“, so der Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft Sven Frohböse. Der zentrale Wartebereich – eine bisherige Lösung wie die Stühle auf dem Flur sei nach der neuen Brandschutzverordnung gar nicht mehr zulässig – soll einen Infobildschirm mit Veranstaltungen und Informationen aus der Region und eine „Personenaufrufanlage“ ähnlich einer Ampel umfassen. Im Einwohnermeldeamt, neben dem Ordnungsamt der am stärksten frequentierte Bereich, habe man die Kapazitäten verdoppelt: „Dort können an jetzt zwei statt einem Bearbeitungsplatz zwei Kunden gleichzeitig bedient werden“, schmunzelt Behrens.

Auch die Infozentrale hat im Zuge der Entfernung sämtlicher Modulwände einen neuen Platz bekommen: Dort, wo früher die Kasse war, ermöglicht sie durch lediglich eine Glasabtrennung vom großzügigen Foyer den direkten Kontakt mit dem Besucher.

Insgesamt entstehen durch die räumliche Umstrukturierung und Erweiterung um 140 Quadratmeter erstmals getrennte Toiletten, ein Besprechungsraum, ein Personalraum mit Küche und vier neue Büros – „früher konnten wir aus Platzgründen keine Auszubildenden annehmen, jetzt ist das möglich“, erklärt Frohböse. Er und Behrens sind angetan, wie vergleichsweise reibungslos es für ein so großes Bauvorhaben bislang „flutscht“. „Sicher gab es auch die ein oder andere Überraschung“, meint der Fachbereichsleiter in Anspielung auf das vor 20 Jahren renovierte Dach, bei dem das alte einfach überbaut wurde, „aber nichts, was uns beim ‚Abenteuer Altbau‘ von den Socken gehauen hätte“.

Behrens schwärmt: „Es macht schon Spaß zu sehen, wie sich so etwas von der ersten Planung über die Materialauswahl bis zur konkreten Umsetzung entwickelt.“ Angetan ist er auch von der Arbeit der fraktionsübergreifenden Arbeitsgemeinschaft Rathaus, die nicht nur die Planungs-, sondern jetzt auch die Bauphase begleitet und über die Medientechnik für den Sitzungssaal, die Klimatisierung oder das äußere Erscheinungsbild von der Fugenfarbe bis zur Optik der Verblendung entscheidet.

Einen ersten Eindruck bekommt der Betrachter bereits: Die roten, zum Teil gebrannten und gewölbten Backsteine, die sich nahtlos in die Optik vieler Häuser im Kernort einfügt, sind schon bis auf die erste Etage hochgezogen. Was darüber noch folgt, ist die graue Verblendung aus Alu-Cubond. Und natürlich das neue Rathausschild, bei dem die von hinten illuminierten Buchstaben vertikal verlaufen – laut Behrens wohl einmalig im Gemeindewesen.

Dazu inspiriert worden sei Axel Zimmermann vom gleichnamigen Architekturbüro 2012 von einem Banner an gleicher Stelle, das auf die damalige Fehling-Ausstellung hinwies. „Das hat ihm so gut gefallen, dass er die Idee bei der Rathausrestaurierung übernahm – übrigens so ziemlich das einzige, was sich durch alle Planungsschritte zog und auch den Ratsmitgliedern wichtig war“, erinnert sich Behrens. Von Zimmermann stammt auch das Konzept der Lichtkuppel, einem bestimmenden Element, sorgt sie doch für viel Licht im Flur- und Treppenbereich auf beiden Etagen. Ob Behrens die orangenen Türen vermissen wird? „Retro hat ja durchaus seinen Charme“, meint er mit einem Schmunzeln, „aber irgendwann nervt es auch!“ hey