Weniger Licht auf den Straßen soll auch in Scheeßel Strom sparen

Von: Lars Warnecke

Ohne Reduzierung der Straßenbeleuchtung geht es nicht, sagen Bürgermeisterin Ulrike Jungemann und Uwe Gundlach, Fachbereichsleiter Bau und Planung. © Warnecke

In der Gemeinde Scheeßel wird weiterhin Energie eingespart. Die Straßenbeleuchtung ist ab den kommenden Tagen neu geregelt.

Scheeßel – Wer derzeit am Abend durch Scheeßel fährt, kann den Eindruck gewinnen, dass man es dort mit dem Stromsparen nicht so ernst nimmt. Gut, die Kunstwerk-Beleuchtung am Beeke-Kreisel bleibt getreu der vom Bund herausgegebenen Energieeinsparverordnung ausgeknipst. Die Kirche? Wird nicht mehr angestrahlt. Und auch der Rathaus-Schriftzug an der Fassade versinkt im Dunkeln.

Und sonst? Sonst sind sämtliche Straßenlaternen zu den gewohnten Leuchtzeiten in Betrieb. Aber: Die Notwendigkeit, Strom zu sparen, wird sich in Kürze auch auf den Scheeßeler Straßen bemerkbar machen – als Reaktion auf die Energiekrise. „Die macht schließlich auch vor unserer Gemeinde nicht halt, also sind auch wir dazu angehalten, ein Zeichen zu setzen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU).

Soziale Sicherheit muss gewährt bleiben

Wir – das ist die AG Straßenbeleuchtung und Energieeinsparung. Vertreter aus allen Gemeinderatsfraktionen gehören der Gruppe an, ebenso Mitarbeiter aus der Verwaltung. Gemeinsam haben die Verantwortlichen hinter verschlossenen Türen beraten, was zu tun ist. Jungemann lobt die gute Atmosphäre, in der konstruktiv miteinander gesprochen worden sei. „Dabei ist immer gesehen worden, dass auch zu späterer Stunde noch eine soziale Sicherheit gewährt bleiben muss“, berichtet die Rathaus-Chefin, „etwa für Leute, die um 22 Uhr noch mit ihrem Hund vor die Tür gehen, die vom Bahnhof zurückfahren oder die im Schichtdienst oder in der Gastronomie arbeiten.“ Für solche Personengruppen, betont sie, müsse es schon noch ein gewisses Lichtangebot geben.

Dass die Stromkosten schlagartig explodieren werden im kommenden Jahr, das ist bekannt. Im Kreis Rotenburg geht man davon aus, dass die Kommunen den fünffachen Preis im Vergleich zu heute zahlen werden müssen. Dieser Faktor, erläutert Jungemann, sei im Zuge der im Schulterschluss mit dem Landkreis vorgenommenen Ausschreibung für die Jahre 2023 und 2024 herausgekommen. „Übernächstes Jahr sieht es wahrscheinlich schon wieder anders aus“, vermutet sie.

Keine Halbnachtschaltung mehr

Zu welchem Ergebnis die AG gekommen ist, erläutert Uwe Gundlach vom gemeindlichen Fachbereich Bau und Planung. „Wir wollen die Straßenbeleuchtung noch in der ersten Novemberhälfte umstellen – und das erstmals seit 14 Jahren.“ Tatsächlich fußen in der Gemeinde die gegenwärtigen Leuchtzeiten noch auf einem Beschluss des Verwaltungsausschusses aus dem Jahre 2008. Inzwischen sei dieser bereits vom VA angepasst worden. Worauf man in Zukunft gänzlich verzichten würde, sei die sogenannte Halbnachtschaltung, bei der wochentags, also von sonntags bis donnerstags, immerhin grob jede zweite Lampe zwischen 22 und 0.30 Uhr sowie von 5 bis 6.30 Uhr noch in Betrieb war; an den Wochenenden von 22 bis 6.30 Uhr. „Jetzt leuchten wir unter der Woche nur noch bis 22.30 Uhr – ab 5.30 Uhr gibt es dann wieder die volle Beleuchtung“, berichtet der Amtsleiter. In der Nacht von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag – auch das ist neu – bleiben die Laternen jeweils zwischen 24 und 7 Uhr ganz aus. „Wenn man sich viele andere Kommunen anschaut, sind wir bei den Zeiten wirklich noch moderat“, sagt er.

Weihnachtsbeleuchtung hängt kürzer

Während die Gemeinde an der Straßenbeleuchtung also sparen will, möchte sie auf die sich im Eigentum des Gewerbevereins befindliche Weihnachtsbeleuchtung nicht verzichten. Doch auch hier steht eine Veränderung ins Haus, wie Jungemann berichtet. „Bisher wurden die Sterne und Kerzen immer in der Woche vor dem 1. Advent aufgehängt – das wird auch in diesem Jahr so sein, nur nehmen wir sie schon in der Woche nach Weihnachten – statt wie früher kurz vor dem 6. Januar – wieder ab.“ Auch damit setze man ein Zeichen. An der Zahl der eingesetzten Lampen habe man seitens der AG indes nicht gerüttelt. „Wir haben es dem Gewerbeverein auch gar nicht überstülpen wollen“, betont die Bürgermeisterin. Umso mehr erfreut sei sie gewesen, dass der Verein selbst eine Reduzierung vorgeschlagen habe, die sich auf einen Teilabschnitt der Bahnhofstraße konzentriert – und so auch nun zum Tragen kommen soll. „Das ist ein schönes Entgegenkommen“, findet sie.

Übrigens: Schon lange vor der Krise ist Scheeßel auf Stromspar-Kurs. Laut Gerlach seien 1 000 Straßenlampen im Gemeindegebiet bereits auf LED umgerüstet worden, weitere 800 stünden noch aus. „Dafür bekommen wir eine Förderung – das wird gerade ausgeschrieben“, sagt er.