Rat stimmt zu: Abbendorfer Baugebiet nimmt Form an

Abbendorf - Von Lars Warnecke. Die Ausweisung eines neuen Wohnbaugebietes in Abbendorf rückt näher. Nach der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung hat der Ortsrat am Donnerstag grünes Licht für den von der Planungsgemeinschaft Nord (PGN) überarbeiteten Entwurf des Bebauungsplans Nr. 6 „Hohes Feld“ gegeben.

Das von einem privaten Investor forcierte Projekt wird die örtliche Einwohnerzahl wohl noch einmal wachsen lassen: Auf drei Hektar sollen an der L 131 bis spätestens Anfang kommenden Jahres 24 Grundstücke Baureife erlangen.

Was bedeutet der Beschluss? Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung hatten die Bürger und die Träger öffentlicher Belange bereits zum jetzigen Planungsstadium die Möglichkeit, sich zu den Vorentwurfsplanungen zu äußern. Darüber hinaus waren die Träger öffentlicher Belange aufgefordert, Wertelemente von besonderer Bedeutung – zum Beispiel Schutzgebiete, Angaben zu streng oder besonders geschützten Arten und Bodendenkmale – für die weitere Bearbeitung zu nennen und gegebenenfalls vorhandenes Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen.

Das künftige Wohnbauland liegt auf einer bis dato noch landwirtschaftlich genutzten Fläche am östlichen Dorfrand und schließt an die vorhandene Bebauung an der Straße Vor dem Boorm an. Da das Plangebiet wenige Meter außerhalb der Ortschaft liegt, sieht das Erschließungskonzept zwangsläufig eine Zuwegung über die umliegenden Straßen vor. Denn, erläuterte Planer Lutz Richter in der gutbesuchten Sitzung im Abbendorfer Dörpshus: „Eine direkte Durchfahrt von der Landstraße aus wäre nur mit einer Abbiegespur möglich, und das kostet.“ Darüber hinaus fehle es auf der gegenüberliegenden Straßenseite an Bebauung – die müsste aber an der L 131 vorhanden sein, um eine Ortsdurchfahrt zu realisieren. So werden die Grundstücke allein über die Straße „Am Brink“ zu erreichen sein, die durch das Neubaugebiet führende Straße schließt mit einem Wendehammer ab.

Grundlegende Änderung beim Lärmschutz

Eine grundlegende Änderung zum ersten Entwurf betrifft den Lärmschutz. Um die Anwohner vor zu lautem Verkehrskrach zu bewahren, sei auf Grundlage eines Emissionsgutachtens zwischen Landesstraße und Baugebiet nunmehr ein bepflanzbarer Erdwall mit einer Mindesthöhe von drei Metern festgesetzt, informierte Richter. Um dessen Unterhaltung zu gewährleisten, müsse auf der den Grundstücken zugeneigten Wallseite eigens ein zusätzlicher Weg geschaffen werden.

Ein wenig mehr Raum nahm an dem Abend die Frage ein, wer denn später für die Wallpflege verantwortlich sei. „Wenn die Erschließungsarbeiten beendet sind, wird wegen dem Unterhaltungsweg die Gemeinde das in Gänze übernehmen müssen“, gab Silke Meyer vom Fachbereich Bau und Planung im Scheeßeler Rathaus zu verstehen. „Idealer wäre es für uns natürlich gewesen, wenn man eine Seite des Walls in Privateigentum belässt, sodass die Bauherren dann für die Pflege hätten aufkommen müssen.“

Überlegungen wurden laut, ob der Weg nicht ebenso auf der anderen Seite des Walls angelegt werden könne. „Das hätte den Vorteil, dass die öffentliche Hand nur den zur Landesstraße gewandten Teil pflegen muss und die angrenzenden Gartenbesitzer ihre Seite dann so bepflanzen können, wie sie es gerne haben möchten“, machte Ortsbürgermeister Reinhard Frick (CDU) deutlich. Das, entgegnete der Planer, könne tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt noch so festgelegt werden.

Überhaupt befindet sich das Verfahren noch in einem recht frühen Stadium. Nachdem der Ortsrat dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum B-Plan nun einstimmig (bei einer Enthaltung) abgenickt hat, werden sich auch noch der Bau- und der Verwaltungsausschuss mit der Materie beschäftigen müssen. Danach erfolgt eine weitere Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, bei der erneut Anregungen den Entwurf betreffend eingehen.

Schmutzwasser nimmt zu

Mehr Einwohner, das hat natürlich auch mehr Schmutzwasser zur Konsequenz. Gepumpt wird es von Abbendorf nach Hetzwege, von dort aus weiter nach Westerholz und abschließend zum Scheeßeler Klärwerk. Genau diesen Weg kritisierte in der Sitzung aber ein Zuhörer aus Hetzwege, sprach davon, dass der Kanal aufgrund der aufzunehmenden Mengen inzwischen schon stellenweise überlaufen würde. „Bei uns stinkt es ganz gewaltig, es kann doch nicht sein, dass wir das so hinnehmen müssen“, meldete sich der Hetzweger zu Wort.

Warum die Leitung nicht so angeschlossen werden könne, dass das Abwasser ohne Umwege direkt nach Westerholz fließt. Diese Frage, meinte der Ortsbürgermeister, könne allein die Gemeinde beantworten und erinnerte an eine dazu Ende der 1980er-Jahre erfolgte Rahmenplanung zur Schmutzwasserentsorgung, die die gesamte Einheitsgemeinde betraf. Frick: „Technisch wird es sicher nicht verkehrt sein, dass so zu machen.“