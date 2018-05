Abbendorf bekommt ein neues Baugebiet

24 Wohngrundstücke in Ostlage

+ Das Baugebiet „Hohes Feld“ in der Planzeichnung. Die Zuwegung soll über die Straßen „Vor dem Boorn“ und „Am Brink“ erfolgen.

Abbendorf - Hätte die Gemeinde freie Hand, sie würde wohl in jeder ihrer Ortschaften ruckzuck neues Wohnbauland entwickeln. Hat sie aber nicht – entweder aufgrund immissionsrechtlicher Vorschriften oder der Eigentumsverhältnisse. Was bleibt, sind oft nur einige wenige Baulücken. Größere Flächen – Fehlanzeige. Dennoch ist das Ziel im Rathaus klar definiert: Denjenigen, die in ihren Heimatdörfern bleiben wollen, Arbeit in der Nähe haben und bauen wollen, die Möglichkeit zu bieten, dies auch in die Tat umzusetzen.