50 Jahre Kita Westervesede: Heile Welt für Dorfkinder

Von: Ulla Heyne

Das Insektenhotel gibt es von der Elternschaft zum Jubiläum geschenkt. © -

Der Kindergarten Westervesede hat unlängst sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Wir blicken auf die Feier und die Geschichte der Einrichtung zurück.

Westervesede – Als zum 50. Jahrestag des Kindergartens Westervesede unlängst außer den Kindern selbst auch Spielmannszug und Seniorenkreis ein Ständchen gaben, die Landfrauen sich wie selbstverständlich und ohne großes Aufheben um die Ausrichtung des Kuchenbuffets kümmerten und die Freiwillige Feuerwehr des Ortes für viele Stunden Gaudi mit der Löschpistole sorgte, war das für die Eltern, Ehemaligen und die vielen Besucher aus dem Ort vielleicht gar nichts Bemerkenswertes. Wohl aber für Kindergartenleiterin Mechthild Göttert, die seit 17 Jahren die Geschickte des ehemaligen Erntekindergartens lenkt.

Genau diese Einbindung in den Ort und dessen Gefüge, die kurzen Wege und das Miteinander der Generationen macht den Kindergarten für sie so besonders. So sehr, dass das Miteinander von „Kleinen und Großen“ nicht nur im Ort, sondern auch in den Wänden des neuen Anbaus nach der Wiedereröffnung 2020, in Form des altersgemischten Kindergartens zum Profil wurde, wie bei anderen die musikalische Ausrichtung oder Naturnähe.

Der Blick auf die jüngsten, von Corona geprägten Jahre: Eine offizielle Einweihung der neuen Räumlichkeiten am Dorfgemeinschaftshaus war nicht möglich, genauso wie die Besichtigung durch Eltern oder Ortsansässige. Es sind Jahre, in denen die altersgemischte Gruppe mit rund zwei Dutzend Kindern im Ganztagsbetrieb geprägt war von vielen Dreijährigen, die zunächst keine älteren Vorbilder hatten und erst allmählich in die heutige Rolle der „Großen“ hineinwuchsen.

Seit 17 Jahren ist Mechthild Göttert die Leiterin der Kita. © Heyne

Daher lohnt der Ausflug in die frühen 1970er-Jahre. Damals wie heute ein Dilemma: Wohin mit den Kindern, während die Eltern arbeiteten? Um die in der Landwirtschaft tätigen Eltern während der Erntezeit zu entlasten, wurde ein Erntekindergarten gegründet. Damit war Westervesede nicht allein, in dieser Zeit entstanden viele solcher Einrichtungen in den Dörfern der Gemeinde, von Ostervesede bis Wohlsdorf. 1972 wurde aus der sommerlichen Nachmittagsbetreuung ein Ganztags-Kindergarten von 8 bis 12 Uhr. „Es war die Zeit der Umbrüche“, erinnert sich Mechthild Göttert. Es war auch eine Zeit der Professionalisierung der Erzieherausbildung, obgleich sie selbst diese Phase ihrer beruflichen Laufbahn nicht in Deutschland verfolgte und mitgestaltete, sondern als Erzieherin in Brasilien.

In der sozialen Einrichtung dort stand die Erfüllung der Grundbedürfnisse – Hygiene und eine warme Mahlzeit – im Vordergrund. Den Bildungsauftrag, den die deutschen Kindergärten neben der Betreuung zunehmend übernahmen, führte Göttert auch dort mit der Einrichtung einer Vorschulklasse ein.

Generell waren die Kindergärten über die Jahrzehnte hinweg unterschiedlichen Trends unterworfen: Dem „freien Spiel“ und der Entfaltung ohne fremde Impulse nach dem Vorbild und Einfluss der Kinderläden folgten Angebote zur frühkindlichen Entwicklung. Auch in Westervesede habe es externe Nachmittagsangebote gegeben wie Tanzen oder Englischunterricht gegeben. „Heute wissen die Eltern, dass ihre Kinder hier gut aufgehoben sind und individuelle Anregungen bekommen“, erklärt Göttert.

Sie verschweigt allerdings auch nicht die gestiegenen Anforderungen an die Erzieherinnen mit enormen Dokumentationsvorschriften, Entwicklungsgesprächen mit den Eltern und dem, was den Kindern vermittelt werden soll. Auf deren individuellen Bedürfnisse einzugehen, werde gerade im Zuge der Ganztagsbetreuung immer komplexer. Viele klassische „Elternzuständigkeiten“ verlagerten sich schon aufgrund der wenigen Zeit, die zuhause bleibt, in den Kindergarten.

Göttert ist es wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo das jeweilige Interesse liegt. So erinnert sie sich besonders gerne an die sachbezogenen Projekte zu Themen, die von den Kindern vorgeschlagen wurden wie etwa Universum oder Dinosaurier. Aktuell liegt ihr jedoch ein anderes Thema am Herzen, das sie vor ihrer Verabschiedung in den Ruhestand in wenigen Monaten ihren Schützlingen noch nahebringen will: der Komplex Nahrung und Umwelt und der Umgang damit. Auch deshalb hat sie sich über das Insektenhotel, das Eltern dem Kindergarten zum Jubiläum schenkten, besonders gefreut, bietet es doch eine Steilvorlage für die kindgerechte Beschäftigung mit dem Thema. Für sie haben die Bienen aber auch Symbolcharakter: „Ohne sie hat die Menschheit keine Zukunft, ohne Kinder auch nicht.“

Symbolik ist wichtig: Gerade sind die Vorschüler mit Rollbrettern aus dem Kindergarten in Richtung Schule und elterliche Arme „geflogen“. In diesem Jahr waren es nur zwei, nächstes Jahr werden es ganze 14 sein, die Platz machen für ein „jüngeres Klientel“. Ihren eigenen Abgang spätestens im Oktober stellt sich die 64-Jährige etwas weniger rasant vor.

Die Personalknappheit hat auch vor „Vees“ nicht Halt gemacht: Viele Überstunden, die zu schieben waren, das zehrt an den Kräften. Noch wird eine Ganztagskraft gesucht. Göttert schwärmt von den gewachsenen Strukturen hier: „Der Kiga ist zweites Zuhause, für Dorfkinder ist die Welt noch ein wenig heiler“, hat sie festgestellt, „hier gibt es noch Kletterbäume, die Kinder wachsen freier auf und sind selbstständiger“.

Dass „ihr“ Kindergarten demnächst im Zuge der geplanten Kiga-Reform als einer von dreien der Gemeinde im Ganztagsbetrieb laufen soll, ist für sie nur konsequent. Die Räumlichkeiten geben es her, und der Bedarf werde angesichts immer mehr berufstätiger beider Eltern in vielen Familien eher noch zunehmen als zurückgehen. Auch in dieser Hinsicht haben sich die Zeiten geändert: Sei es früher ein Leichtes gewesen, einen Ausflug zu organisieren, ist dies heute oft schon wegen der Fahrer schwer: „Die Eltern müssten sich dafür extra freinehmen, und auch die Großeltern, die früher vieles aufgefangen haben, sind heute oft noch berufstätig oder wohnen, im Fall von neu Zugezogenen, nicht in der Nähe.“

Dennoch sieht sie „ihre“ Einrichtung im guten Fahrwasser, und auch die Nachfolge sei schon geregelt. Und wie steht es mit der eigenen Zukunft? Pläne und Ideen gebe es viele, festgelegt sei sie aber nicht. Erstmal Urlaub, dann nach vielen Jahren, in denen Beruf und Berufung immer an erster Stelle standen, in der neuen Lebensphase ankommen: „Ich freue mich auf jeden Tag.“