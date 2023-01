15 Minuten mit Ritterschlag: Scheeßeler Brüder bringen als Band Tonlicht erste Veröffentlichung heraus

Von: Ulla Heyne

Die Scheeßeler Brüder Steven (l.) und Patrick Wandrey leben ihre Liebe zur Musik im Projekt Tonlicht. © Heyne

Zwei Jahre saßen Steven und Patrick Wandrey im heimischen Tonstudio zusammen, nun ist es fertig: das erste Album der beiden Scheeßeler Brüder.

Scheeßel – „Stromaufwärts“– wenige Wochen ist es her, dass die Scheeßeler Band Tonlicht ihr erstes Album herausgebracht hat. Dass an diesem Satz so einiges nicht ganz stimmt, ist den heutigen Zeiten geschuldet. Denn eigentlich handelt es sich bei der Band um die beiden Brüder Steven und Patrick Wandrey. Die Songs entstehen eher am Synthesizer und Mischpult als in einem Probenraum und „die „Bandproben sind eher Besprechungen“, erzählt Patrick, der Ältere der beiden und für den Großteil der Texte zuständig. Und auch der Begriff „Album“ passt nicht wirklich: Rein technisch gesehen haben die beiden leidenschaftlichen Musiker eine EP im Internet veröffentlicht.

Die Songs sind im Laufe der letzten zwei Jahre entstanden. „Beim Hochladen gilt alles ab sieben Songs als Album und ist teurer“, erklärt Steven Wandrey, der die Musik komponiert und einspielt. So laufen die sechs veröffentlichten Songs mit insgesamt 15 Minuten Spiellänge als EP. Die Kürze, sie ist den heutigen Streamingdiensten und Hörgewohnheiten geschuldet. „Wir haben noch ganz schön runtergekürzt“, berichtet Patrick Wandrey.

Ansonsten wollen die beiden Brüder aus Scheeßel jedoch keine Konzessionen an gängige Erfolgskonzepte machen, ganz im Gegenteil: Ihre Prämisse, gegen die „Tristesse deutscher Charts“ und den „Einheitsbrei von Klangtapeten“ anzutreten, gilt auch heute noch. Ihre Musik, die mit dem Bandnamen Tonlicht „Licht in den Ton“ bringen soll und die sie irgendwo zwischen deutschem Pop-Rock, Alternative, experimentell und Synthie verorten, ist laut dem 35-Jährigen „nichts für nebenbei“. Hinhören lohnt sich – musikalisch wie textlich. „Liebe digital“ prangert den übermäßigen Handykonsum an, „Ciao Reim“ übt humorvoll Kritik am Cloudrap, der so „vor sich hin schäumt.“

Die Aufnahmen erfolgen im heimischen Studio fast komplett in Eigenregie, nur das Schlagzeug hat der befreundete Rotenburger Drummer Hannes Lehmann (Ex-Taina) beigesteuert, und auch für die Mischung holten die beiden sich professionelle Hilfe. Oft entwickeln sich die Songs anhand einer musikalischen Idee über einen längeren Zeitraum. Dazu verwendet Patrick auch Texte, die er noch „auf Lager“ hat. „Aber meist wird etwas ganz anderes daraus, musikalisch wie textlich“.

Als reine Studioband wollen die beiden sich allerdings nicht verstanden wissen: „Live-Auftritte wären schon das große Ziel, aber für den Aufwand müsste auch die Nachfrage stimmen“, gibt sich der 31-jährige Steven auch angesichts des begrenzten privaten Budgets realistisch. Und eben die zu generieren, sei heute gar nicht so leicht. „Die Zeiten, wo man live gespielt hat und entdeckt wurde, sind vorbei“, meint der Versicherungsfachmann, heute sei es eher umgekehrt: Die meisten würden über die Verbreitung in den Sozialen Medien entdeckt. „Oder, wenn Dave Grohl ein T-Shirt von deiner Band trägt“, so Patrick Wandrey schmunzelnd in Anlehnung an den Erfolg von der britischen Band Royal Blood.

Empfehlungen von Influencern im Internet sind Gold wert. Einige Promis, die auf diese Weise unbekannte Bands zu Aufmerksamkeit verhelfen, haben die beiden schon angeschrieben, darunter Olli Schulz und Jan Böhmermann – eine Antwort gab es bislang noch nicht. Dafür aber von Musikproduzent Martin Fischer, der auf den Song „Liebe digital“ auf seinem Instagram-Kanal für 117 000 Abonnenten bespricht und Text wie Instrumentierung lobt: „Krass, kreativ – was soll ich dazu sagen? Hammer!“ – ein Ritterschlag.

Feedback ist den beiden nicht ganz unwichtig: „Konstruktive Kritik motiviert noch mal extra“, hat Steven festgestellt – Aufhören wäre allerdings auch bei Misserfolg keine Option: „Dazu macht es zu viel Spaß.“

Spaß machen auch die Videos, die die beiden fast ausnahmslos selbst abgedreht und zusammengestellt haben. Die seien in relativ kurzer Zeit abgearbeitet gewesen, „die meiste Zeit fließt in die Songs“, erzählt Steven. Und die ist immer knapp, seit er Familienvater ist. So wird es bis zur nächsten Veröffentlichung wohl noch einige Zeit dauern, auch wenn die beiden die Stücke schon in petto haben. Zehn bis 15 sind in der engeren Auswahl, „und man merkt schon, dass wir uns weiter entwickelt haben“, meint Patrick selbstbewusst. Das Ziel, dass „Menschen ihre Emotionen wieder über die Musik ausleben“ – die beiden haben es, so scheint es, erreicht.