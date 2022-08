Sause unter Palmen: Scheeßeler Veranstalter-Trio startet neues Party-Format in Abbendorf

Max Hoffmann (v.l.), Fabio Seedorf und Joschua Meyer wollen die Partygäste mit Professionalität und Liebe zum Detail überzeugen. © Heyne

Palmen, Sandstrand und witzige Beach-Accessoires – das und mehr können Besucher am Wochenende im Schützenhaus zwischen Hetzwege und Abbendorf erwarten. Die jungen Veranstalter laden zur großen Sommer-Party ein.

Hetzwege – Noch ist kaum etwas zu sehen auf der Wiese hinter dem Schützenhaus zwischen Hetzwege und Abbendorf. Nur eine Batterie „VIP-WCs“, wie der Aufkleber an dem Hänger mit Mobilklos verrät, zeugen von der Party, die hier am Wochenende steigen soll. Und das wird, wenn man Max Hoffmann, Fabio Seedorf und Joschua Meyer glaubt, eine Beachparty sondergleichen. Eine Bühne, die mit Lichtshow und Flammenwerfer in der Gegend ihresgleichen sucht, liebevolle Deko mit neun XL-Palmen und Schilfmatten fürs Strand-Ambiente und reibungslose Abläufe im Hintergrund – es sind viele kleine Stellschrauben, die ihre Sause von anderen Veranstaltungen dieser Art abheben soll.

Auch wenn es für die 20- bis 21-Jährigen die erste kommerziell organisierte Sause ist – unbeschriebene Blätter sind die drei ehemaligen Eichenschüler in dieser Hinsicht keineswegs. Beim Ausrichten des Winterballs ihrer Stufe 2019 kamen sie auf den Geschmack. „Nicht nur, weil es Spaß gemacht hat, sondern auch, weil es hier in der Gegend kaum Partys dieser Art gibt“, meint Meyer, der mit seinen Mitstreitern in den vergangenen Monaten die Szene genau beobachtet hat. „Das ist jenseits der Autobahn ganz anders!“

2020 wurden erste Planungen zunächst von Corona vereitelt. Ende 2021 habe man die Suche nach einem geeigneten Standort wieder aufgenommen. „Eigentlich wollten wir näher an Scheeßel ran, aber das hat leider nicht geklappt“, erzählt Hoffmann. Seedorf ist als Mitorganisator des Ernteabschlussfestes der Dorfjugend mit dem Schützenhaus als Feierlocation vertraut und weiß: „Hier haben wir alles, was man braucht: Wasser, Strom, Parkmöglichkeiten und viel Platz“, so der angehende Vermessungstechniker.

Oldiefete am Freitag

Mehr als 1 000 Besucher sollen es am Samstag beim DJ-Set von Juma, der schon beim Ferdinands Feld und regelmäßig im Zevener und Walsroder Raum auflegt, werden. Dazu kommen nach eigenen Schätzungen noch einmal um die 450 Besucher der Oldieparty am Freitag mit Martin Schwarz (einigen noch als DJ aus Wehldorfer Zeiten bekannt), die sich an ein eher älteres Publikum richtet und statt um 21 schon um 18.30 Uhr startet. Für all dies haben die drei extra ein Unternehmen gegründet und einiges an Geld in die Hand genommen, um den eigenen Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. Flyer, Plakate und Banner mit einem von einer hiesigen Werbeagentur entworfenen Logo, Mehrwegbecher statt Einweggeschirr, Beleuchtung auf den Parkplätzen und an der Straße und extra Security dort – letztere Maßnahmen wurden wie auch eine temporäre 30er-Zone in Zusammenarbeit mit der Straßenverkehrsamt ergriffen, um tragische Unfälle wie bei ähnlichen Veranstaltungen der Vorjahre am selben Ort zu verhindern. Aus diesem Grund stehen neben einer Abholer-Schleife auch rund fünf Wagen eines örtlichen Taxiunternehmens parat, die sich um den Hin- und Rücktransport des Feiervolks kümmern.

Bei wie vielen Besuchern die berüchtigte „Schwarze Null“ erreicht ist, vermögen die jungen Männer nicht genau zu beziffern. „Das kommt natürlich auch darauf an, wie viele Getränke über den Tresen gehen“, meint Hoffmann. „Und das wiederum hängt vom Wetter ab.“ Bei allen Vorbereitungen, für die sie sich extra Urlaub genommen haben und die spätestens am Donnerstag mit Aufbau der Bühnentechnik ihren Höhepunkt erreichen, geht der besorgte Blick immer wieder zur Wetter-App auf dem Handy. Die vorhergesagten Gewitter können die drei Jung-Veranstalter nun wirklich nicht gebrauchen.

Doch auch, wenn sich die erste Ausgabe nicht rentieren sollte, gibt sich das Trio gelassen: „Wichtig ist, dass die Leute Spaß haben und eine Möglichkeit, endlich wieder gemeinsam zu feiern“, meint Hoffmann, und Meyer wünscht sich: „Am schönsten wäre es, wenn sie danach eine Zweitauflage wollen.“

Wo gibt`s die Karten Karten im Vorverkauf sind für Freitag zum Preis von neun Euro bei Beeke-Reisen und Kaufhaus Kolkmann in Scheeßel erhältlich; für die Beachparty am Samstag können sie zum Preis von zwölf Euro online über Ticketticker bestellt werden, für beide Tage auf der Website von hms.events.