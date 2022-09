Säure-Austritt auf der A1 bei Bockel: Spezialkräfte aus Hamburg rücken in Niedersachsen an

Von: Johannes Nuß

Auf dem Parkplatz Glindbusch auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen läuft aktuell ein Feuerwehreinsatz: Aus einem Tanklaster tritt Salzsäure aus. Inzwischen sind auch Spezialkräfte der Feuerwehr Hamburg zur Einsatzstelle unterwegs. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Seit Dienstagabend verliert ein Tanklastzug auf einem Parkplatz auf der Autobahn A1 beständig Salzsäure. Inzwischen sind Spezialkräfte aus Hamburg auf dem Weg.

Rotenburg – Auf einem Parkplatz auf der Autobahn A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Bockel (Landkreis Rotenburg) in Niedersachsen verliert seit Dienstagabend, 13. September 2022, ein Tanklastzug Salzsäure. Das bestätigte auf Anfrage von kreiszeitung.de die Polizei in Rotenburg.

Säure-Austritt auf der A1: Spezialkräfte aus Hamburg rücken in Niedersachsen an

Konkret handelt es sich um den Parkplatz Glindbusch auf der Autobahn A1 in Fahrtrichtung Bremen, wie ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion bestätigte. Gemeldet wurde der Vorfall am späten Dienstagabend gegen 22:00 Uhr. Wie es auf Feuerwehrkreisen heißt, sei aktuell eine Spezialeinheit der Feuerwehr Hamburg zur Unglücksstelle unterwegs, um dort den Gefahrstoff aufzuspüren, bei dem es sich laut Polizei Rotenburg um Salzsäure handeln soll. Der Einsatz läuft zur Stunde noch.

Wie der Polizeisprecher gegenüber kreiszeitung.de sagte, sei der Fahrer des Tanklastzugs am Abend auf dem Parkplatz von anderen Personen angesprochen worden. Diese hätten ihn auf ein Leck in seinem Tanklastzug aufmerksam gemacht, aus dem offensichtlich Salzsäure läuft. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch nicht absehen.