Sabbeln, saufen, fröhlich sein: Damen-Duo aus Scheeßel und Lauenbrück betreibt eigenen Podcast

Von: Lars Warnecke

Stößchen! Anja Lohmann (l.) und Sabine „Bine“ Rühe lassen es in ihrem Podcast gerne feuch-fröhlich zugehen. © Warnecke

Ein lockerer Spruch, eine witzige Bemerkung, eine Kabbelei unter Freundinnen, unterlegt mit einer Erkennungsmelodie – so starten eigentlich alle Folgen von „Ost, West und etwas zu trinken“. Hinter dem Podcast stecken zwei Frauen aus Scheeßel und Lauenbrück.

Scheeßel – Quasseln, das können Anja Lohmann und Sabine Rühe, zweifelsohne. Beinahe könnte man meinen: Sie hören sich liebend gerne selbst reden. Gute Voraussetzungen also, um sich via Podcast Gehör zu verschaffen, vor einem möglichst großen Publikum. Genau das tun die beiden Frauen – aus Spaß an der Sache, wie sie sagen. Anfang des Jahres war es, als die erste Folge von „Ost, West und etwas zu trinken“, ihres gemeinsamen Podcast-Projektes, über den Online-Äther ging.

Moment mal: Etwas zu trinken? Na klar, denn trinkfest, das verheimlichen die Mittfünfzigerinnen nicht, seien sie allemal. Und so gehört es folgerichtig zum Konzept einer jeden Sendung – elf sind bereits erschienen, bei Spotify wie auch bei Anchor FM –, dass sich das sabbelfreudige Duo regelmäßig mit der Buddel Bier in der Hand zuprostet. Und den Inhalt auch wirklich leert? „Natürlich“, sagt die Scheeßelerin Lohmann. „Auch wenn es dabei schon mal vorkommen kann, dass ich nach der vierten Flasche anfange zu lallen.“ Denn bei einem Bierchen bleibt es in der Regel nicht – im Gegenteil.

Nie ein Schwerpunktthema

Heute jedoch, beim Pressegespräch, sind die beiden Podcasterinnen, die sich schon seit vielen Jahren kennen und schätzen, absolut nüchtern. Das versichern sie jedenfalls. Wie man zu dem Audio-Projekt gekommen sei? „Im Freundeskreis hat man uns dringend dazu geraten, so etwa mal auszuprobieren“, erzählt Lohmann, die im Beeke-Ort eine kleine Werbe- und Coachingagentur betreibt. In der werden die Folgen auch produziert. „Und das ganz ohne Skript“, berichtet Rühe, die seit zehn Jahren in Lauenbrück die Team-Tanke betreibt. Denn vorbereiten würden sie und ihre Mitstreiterin sich vor den Aufnahmen nie. Eine bewusste Entscheidung, es herrscht die pure Improvisation. Entsprechend dominiert die Talks auch nie ein Schwerpunktthema, stattdessen spielen die Damen sich immer wieder die Bälle zu. Das kann sich dann auch schonmal hinziehen. „Unsere bisher längste Folge hat eine Dauer von 90 Minuten“, sagt Lohmann. Kurzweilig ist es trotzdem. Und nicht selten albern. „Bei uns ist eben immer Rock‘n‘Roll!“

Nun könnte man bei „Ost“ und „West“ im Titel auf die geografische Herkunft der beiden Quasselstrippen schließen. Und in der Tat: „Wessi“ Lohmann stammt gebürtig aus Scheeßel, „Ossi“ Rühe hat mehr als 20 Jahre ihres Lebens in Ost-Berlin zugebracht, genauer: im vor der Wende zur DDR gehörenden Stadtteil Prenzlauer Berg. Klar, dass man die Herkunft der 54-Jährigen durch ihren kessen, typisch-berlinerischen Zungenschlag anhört – in dem Spaß-Podcast, in dem die Damen regelmäßig zu komödiantischer Höchstform auflaufen, sowieso. Denn wenn die Themen, so profan sie oft auch erscheinen mögen, ganz unterschiedlich sind („Mit Politik haben wir aber nichts am Hut“, beteuert Rühe) – eine Frage zieht sich wie ein roter Faden durch alle bisher aufgenommenen Episoden: Was kommt dabei heraus, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die doch in unterschiedlichen Staatssystemen mit ganz eigenen Prägungen groß geworden sind?

Und höre da: Es gibt voneinander noch viel zu erfahren beziehungsweise zu lernen – auch für die knapp 100 Mitlauschenden, die den Podcast inzwischen abonniert haben. Etwa, dass es im geteilten Berlin seinerzeit durchaus Bananen auf der Ostseite gab – und zwar im Überfluss. Oder dass die Schullaufbahn von Anfang bis Ende in einer sich nie ändernden Klassengemeinschaft über die Bühne ging. „Eigentlich erzähle ich Anja sogar sehr viel darüber, wie das bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik früher war“, so die Lauenbrückerin, die im Gegensatz zu Lohmann Musiklegenden wie Ted Herold und Shakin‘ Stevens ganz toll findet.

Lohmann präsentiert das Logo des Podcasts, der auch einen eigenen Jingle hat. Beides stammt von ihr. © Warnecke, Lars

Aber natürlich kommen die beiden auch immer wieder auf das aktuelle Weltgeschehen zu sprechen. „Es gab doch mal den Vorschlag, den Biontech-Gründer auf Geldscheinen zu drucken“, erinnert sich Lohmann etwa. „Da waren wir der Meinung, der könne doch am besten auf die 52-Euro-und-45-Cent-Banknote drauf – die ist zwar selten, aber es gibt sie natürlich.“ Natürlich.

Apropos Geld: An ihren Produktionen verdienen Lohmann und Rühe übrigens nichts. Darauf kommt es ihnen aber auch gar nicht an. „Wir machen das wirklich nur aus purer Freude an der Sache“, betonen sie. Eine spezielle Zielgruppe hat das Duo übrigens nicht im Sinn. Was Lohmann, die auch den kompletten technischen Part beisteuert, indes schon herausgefunden hat: Der Großteil ihrer Hörerschaft ist zwischen 35 und 59 Jahre alt. „Und einer verfolgt unseren Podcast sogar aus Amerika!“

Einen Podcast, zu denen sich die beiden auch schon Gäste ins kleine, schnuckelige Heim-Studio eingeladen haben, von dem es seit geraumer Zeit aber schon keine neue Folge mehr gegeben hat. „Irgendwann war bei uns die Luft auch mal raus – deshalb haben wir eine Sommerpause eingelegt“, berichtet Sabine Rühe. Die soll erst wieder am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, enden. Dann wollen die Podcasterinnen das Dutzend vollmachen. Und das Datum der Veröffentlichung ist nicht zufällig gewählt, denn, wie die Lauenbrückerin sagt: „Es ist ja auch unsere persönliche Wiedervereinigung – und dit passt doch nu wirklich richtich jut.“ Wie recht sie doch hat.